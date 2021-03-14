Важнейшее событие – Весеннее Равноденствие 20 марта в 11:38 по киевскому времени.

Неделя кардинальных перемен – три небесных тела меняют знаки Зодиака. Неделя растущей Луны, что еще более усиливает положительный потенциал периода.

Важнейшее событие – Весеннее Равноденствие 20 марта в 11:38 по киевскому времени (Солнце переходит в знак Овна). Этот день желательно провести радостно, в кругу семьи и с приятными вам людьми. Пишите планы на год и проговаривайте свои желания, обращаясь к Солнцу – они обязательно исполнятся. С этого дня начинаются обновления в природе, у многих людей также происходят перемены в лучшую сторону, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеС ними никогда не скучно: названы три знака Зодиака, которые знают все16 марта в 00:27 по киевскому времени Меркурий входит в знак Рыбы, здесь имеет статус изгнания и падения, но при этом усиливается творческий потенциал, люди становятся доброжелательнее, стремятся к взаимной заботе, благодаря чему микроклимат в коллективе становится приятнее. Партнерские отношения выйдут на новый уровень развития, появится душевная близость, взаимная забота.

С 21 марта ситуация изменяется – Венера, планета любви и взаимоотношений, переходит в знак Овна, где имеет статус изгнания. Нужно сдерживать себя в высказываниях, доверять партнеру, иначе отношения могут испортиться. Большая вероятность разрыва и завершения взаимоотношений, если они долгое время были на гране.

ОВЕН

Благоприятная неделя - прилив жизненных сил и энергии способствуют реализации целей. Возрастает творческий подъем, оптимизм и дружелюбие. Благоприятное время для начала новых дел, осуществления творческих проектов, общения, отдыха и развлечений. Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого периода – запланируйте на эту неделю самые сложные дела. Сосредоточьтесь на собственных потребностях и ожиданиях, действуйте, если ранее не хватало решимости что-либо сделать. Не торопитесь, т.к. можно упустить действительно что-то очень важное.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе существует возможность обрести равновесие, если оно было утеряно в прошлом. Наслаждайтесь праздником жизни, общайтесь с друзьями, встречайтесь с романтическими партнерами, родными и близкими людьми. Но будьте осторожны 21 марта – ваш управитель Венера, переходит в знак Овна. Вы почувствуете перемены по многим сферам жизни, в отношениях с другими людьми обязательно что-то изменится. При этом, внимание к вам со стороны представителей противоположного пола значительно усилится. Хотя оно, скорее всего, будет вас раздражать.

БЛИЗНЕЦЫ

Склонны к погружению в собственные мысли, часто вспоминаете, о чем-то сожалеете. Удается найти ответы на многие вопросы настоящего, анализируя произошедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Такая погружённость в себя мешает исполнению рабочих обязанностей, так как влечёт рассеянность и ошибки. Может возникнуть желание трансформировать ситуацию в сфере любовных отношений, разобраться в своих чувствах. Если такая потребность появилась, постарайтесь это сделать до 21 марта, в этом случае достигнете взаимного удовлетворения.

РАК

В течение недели получите дополнительные ресурсы, возможны новые знакомства, удачное стечение обстоятельств - используйте все это по максимуму. В этот период повышается способность концентрации и внимательность, удается достичь успехов в профессиональной сфере, найти выход из сложных ситуаций. Сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью, способствуют улаживанию многих семейных и личных проблем. С 21 марта достичь удовлетворения будет намного сложнее, к учету взаимных интересов, то сможете достичь хороших результатов.

ЛЕВ

Подходящий период для преобразования личных и деловых взаимоотношений, но если вы готовы к взаимодействию с партнером на равных. В течение недели можно заложить хороший фундамент дальнейших успехов. Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства, вышестоящих, влиятельных лиц, успешные контакты с официальными органами. Подходящее время для заключения соглашений, сделок, ответственных шагов в предпринимательстве. Благоприятный период для физических упражнений и косметологических процедур, направленных на улучшение внешнего вида.

ДЕВА

Для умственного труда данный период является неблагоприятным. Могут возникнуть сложности с близкими людьми, коллегами. Разногласия с любимым человеком способствуют мощным переживаниям, результатом которых может стать разрыв. Неприятности в деловой сфере происходят из-за повышенной конфликтности, столкновения из-за идей и мнений. Но если вы обуздаете свою придирчивость и самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с партнерами, компаньонами и начальством. Не давайте необдуманных обещаний.

ВЕСЫ

Лучше не вступать в пререкания с официальными органами и отложить походы в государственные учреждения. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Используйте это время для налаживания личных отношений, для любви, брака и всего, что приносит вам удовольствие. С 20 марта ситуация кардинально меняется - в вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Соблюдайте личные границы - ваши советы могут быть восприняты неправильно или даже принести вред, а помощь оказаться некорректной.

СКОРПИОН

Романтические встречи, прогулки, светские беседы доставят вам удовольствие и могут помочь вывести ваши взаимоотношения на более высокий и качественный уровень. Поток информации и общения, направленный в вашу сторону в тот период, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы продемонстрируете, помогут вам извлечь значительную пользу из любой сложившейся ситуации.

СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства складываются удачно, у вас появляются шансы и возможности значительно улучшить личный имидж и репутацию в этот период. Окружающие оценят ваши достижения, прислушаются к вашему мнению. Одобрение в ваш адрес будет несомненным, и его следует добиваться. Возможно удачное сочетание идей и методов, потенциальные результаты которых будут включать продвижение по социальной лестнице или приглашение занять ведущий пост в коллективе. Это хорошее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством, общением, рекламой.

КОЗЕРОГ

Лучше прекратить на время свою деловую активность и заняться любовными и семейными делами. Подходящий период для творческой работы и интеллектуальной деятельности. Встречи, поездки, путешествия, окажутся удачными. С 20 марта происходят кардинальные перемены, чаще, чем обычно возникают сложности, умственная работа дается вам с трудом. Страдает память, концентрация внимания, способность к усвоению материала. Запланированные сделки могут сорваться, а партнеры могут подвести. Склонность вступать в противоречия по пустякам приводит к ухудшению взаимоотношений.

ВОДОЛЕЙ

Нейтральная неделя, обстановка будет способствовать сотрудничеству и дружескому расположению, а весь период станет благоприятным для организаторской и групповой деятельности. После 20 марта интенсивность и неожиданность происходящего, принесет много приятных переживаний. Вам предстоят необычные контакты, романтические встречи, предложения партнерства, укрепление других союзов. Организаторская деятельность может спонтанно повлечь за собой светские события. Взаимоотношения с представителями противоположного пола окажутся очень приятными.

РЫБЫ

Повышается творческая и интеллектуальная активность, желание писать, читать, общаться. Возможны встречи или недалекие поездки. Благоприятный период для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей и любого вида творчества. Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении. Сосредоточенность на своих целях может помочь вам добиться более высоких уровней в профессии. Полученная информация и новые впечатления, обязательно окажутся полезными в будущем. Вы становитесь более заметными, благодаря своим талантам и способностям.

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Автор: УНИАН