Власть, опыт и традиции, вступают в борьбу с реальностью и планами на будущее.

17 февраля в первый раз проявляется главнейший аспект 2021 года – квадратура Сатурна и Урана. Энергия этого аспекта вызывает препятствия в социальном продвижении. Власть, опыт и традиции, вступают в борьбу с реальностью и планами на будущее. Вероятно, вы окажетесь между двух огней. Если предпринять решительные усилия, вам удастся выяснить проблему, устранить разногласия и найти решения.

Квадратура – напряженный аспект, включается периодически в течение года (напомнит о себе еще в июне и декабре) – это обусловлено сменой фаз движения планет. События, произошедшие с вами в течение этой недели, будут иметь продолжение еще долгое время, способствовать борьбе устаревшего и бесперспективного с новым и прогрессивным. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, необходимо приходить к компромиссу и это поможет избежать одиночества и потерь, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеЛунный календарь на февраль 2021: удачные и неудачные дни в этом месяцеСложная неделя для личных и деловых отношений, они подвергаются серьезной проверке на прочность, а это может привести к нарастанию кризиса и разрыву.

ОВЕН

Много воспоминаний, связанных с друзьями и общественной работой, увеличивается число контактов, будет эффективен обмен мнениями и опытом, полезно обсуждение планов. Могут появиться новые друзья или завязаться дружба по переписке. Если вы влюблены, будьте смелее, вам удастся завоевать внимание желанного партнера. Старайтесь быть приветливее, и никаких преград на вашем пути не будет – вы сможете значительно улучшить личные и деловые отношения. Подходящий период для начала общественной политической деятельности. Вы можете ощутить большую необходимость в свободе действий, увлечься новыми прогрессивными технологиями, нетрадиционными дисциплинами. Резко возрастет интерес к новой информации, особенно необычной.

ТЕЛЕЦ

Оказываетесь в ситуациях, нарушающих и тормозящих любую трудовую деятельность, а также любой деловой процесс. Не будет ощущаться также никакой прогресс – ни в области обучения, ни в трудовой сфере. Это неделя задержек и препятствий в осуществлении оригинальных, творческих практических идей, современных методов и технологий. Возможны неполадки и поломки оргтехники, проблемы с электричеством. К концу недели градус напряжения снижается, удается обойти острые углы, появляются различные варианты, возможности для решения проблем по всем сферам жизни. Это может быть благоприятное время для тайных дел, для погружения в свой внутренний мир, получения вдохновения и проявления в творчестве.

БЛИЗНЕЦЫ

Появляется возможность обратить на себя внимание окружающих, прославиться трудовыми достижениями. Подходящее время для получения знаний, повышения своих профессиональных навыков, взаимодействие с иностранцами. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности, решения юридических вопросов. У вас прекрасные возможности возобновить важные связи, улучшить ситуацию в любовной сфере. Общение с партнерами, союзниками и с коллегами по совместным предприятиям будут особенно удачны. Благодаря старым знакомым и давним партнерам, вы обретете новых единомышленников. Успешными окажутся связи с общественностью, споры, переговоры, консультации и решение юридических вопросов.

РАК

Успехи в профессиональной деятельности будут способствовать хорошему настроению, вы сможете получить продвижение. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом, чтобы обрести популярность, а также привлечь внимание желанного партнера. Т.к. вам оказывают знаки внимания представители противоположного пола, возможны проявления ревности в ваш адрес, в существующих отношениях появляется напряжение. Неделя богата на романтические приключения, появляются новые увлечения или вдруг, объявляются бывшие любимые. Интересный период, но не спокойный, немного тревожный. Многие вопросы, связанные со сферой взаимоотношений, должны быть разрешены в этот период. Не избегайте разговоров, если вас что-то давно волнует или если партнеры из прошлого хотят с вами объясниться.

ЛЕВ

Обстоятельства будут способствовать вашему общению с начальством, клиентами и с кем-то из родителей, старших родственников. В течение месяца, вы получите важные новости и информацию относительно карьеры, из-за чего ваши планы могут существенно измениться. Если есть что, скрывать, то попытки держать какую-либо информацию в секрете не удастся. Ваши идеи и методы станут предметом пристального внимания публики, и это внимание может мешать осуществлению ваших намерений. Политические разногласия могут стать камнем преткновения. Появляется реальная возможность реализации уже сформировавшихся планов, благодаря, например, дополнительно полученной информации, установившемуся контакту, использованию деловых связей.

ДЕВА

Хорошее время для пересмотра работ и проектов, может быть нужно будет вернуться к начальному этапу, после чего вы придете туда, куда вы собираетесь и достигнете того, к чему стремитесь. Ваша работа может затрагивать юридические вопросы. Возможны служебные романы или мероприятия, связанные с коллегами. Возможно появление новых должностных обязанностей. Вероятны неожиданные ситуации в отношениях среди сотрудников и подчиненных. На первый план могут выйти вопросы увольнения и трудоустройства. Если вы добросовестно выполняли свою работу, то можно говорить и о повышении зарплаты. Повседневные обязанности, бытовые вопросы занимают уйму времени. Домашние животные также могут потребовать своей доли внимания.

ВЕСЫ

Подходящее время избавиться от «привязок» токсичных связей, которые исполнили свои роли. Освобождайте место для заслуженных обновлений, окружайте себя молодыми людьми, т.к. в компании людей старшего возраста, вы можете чувствовать себя некомфортно. Будьте в центре, живите по собственному сценарию. Конечно же, необходимо прилагать усилия, иначе есть риск потерять благоприятные возможности и остаться зрителем, наблюдая за действиями других. Планируйте максимум, делайте больше, и вы сможете изменить существующее положение в лучшую сторону, обрести прекрасные перспективы на будущее. Анализируйте ошибки прошлого, чтобы не совершать подобное в будущем. Особенно важно в этот период отпустить страхи, не фиксироваться на прошлом негативном опыте.

СКОРПИОН

Возможны ошибки или отсрочки в делах, связанных с семьей. Поездки могут быть отменены или перенесены, а ключи от дома, деловые и прочие документы, могут быть утеряны. Противоречивые мнения или недостаток общения могут вызвать бурные семейные споры. Какая-то старая ложь или тайна может вскрыться и принести осложнения в отношениях с домочадцами. Возможны обострения хронического заболевания у кого-то из родителей, а вам придется выделить время и средства на поддержку родных. Благоприятное время для поиска и сравнения различных вариантов недвижимости, если перед вами стоит задача покупки или аренды жилья. Это время подходит для наведения справок в архивах, оформления документов, связанных с земельными участками, недвижимостью.

СТРЕЛЕЦ

Активизируются взаимоотношения с ближними родственниками, в этот период можно выявить и устранить семейные проблемы. Хорошее время чтобы навести порядок в своем информационном пространстве, завершить уже токсичные связи, чтобы обрести новые и перспективные. Проанализируйте свои цели и уже предпринятые шаги, доработайте то, что считаете нужным и отмените те задачи, которые утратили свою актуальность. Хорошее время для развития и приобретения новых навыков, а также применения их на практике. Деловые поездки, командировки, участие в различных обсуждениях, принесут новые возможности и полезную информацию. Если по вашей вине произошел конфликт с любимым человеком - вы сами должны приложить усилия, чтобы все исправить.

КОЗЕРОГ

Используйте этот период, чтобы сделать шаг назад и повторно проанализировать, что вы делаете, но не торопитесь с радикальными изменениями. Возможно, придется пересмотреть источники заработка. А может быть старые коллеги, давние партнеры, позовут вас на прежнее место работы. Можно вернуться к нерешенным проблемам, выявить нездоровые отношения и исправить ситуацию. Пересмотрите проекты и планы в это время, проанализируйте свою финансовую сферу. Планируйте, но имейте резервные планы и будьте готовы к недопониманию со стороны коллег, близких и родных. Вы сможете вернуть долг – если для вас этот вопрос актуален, или получить доплату за ранее проделанную работу. Возможно, пришло время создать семейный бизнес, соединить личные и денежные интересы.

ВОДОЛЕЙ

Постоянно приходится что-то корректировать, вносить изменения. При этом, могут возвращаться "зависшие во времени" заказчики – кто-то с претензиями, кто-то с благодарностью. Вас могут позвать на работу в ту организацию, где уже ранее были в штате. В принципе, можно считать это перспективной темой, но лучше все тщательно обдумать. Неблагоприятный период для начала работы в незнакомой организации, хотя предложений может быть предостаточно. Старайтесь не говорить ничего лишнего, избегайте конфликтов. Возможно решение жилищных вопросов, имущественных и финансовых дел. Может измениться ваше отношение к партнерам, вы оказываетесь в новой среде. Переговоры, дипломатия, выяснения отношений требуют много внимания.

РЫБЫ

Окружающие люди часто вас неправильно понимают, из-за чего чувство одиночества может негативно отразиться на самооценке. Старайтесь не уходить в иллюзии, т.к. чем больше вы предаетесь мечтаниям, тем больше возникает нежизнеспособных идей. Вы становитесь более романтичными, чувствительными и сентиментальными. В вас просыпается потребность в любви и понимании, вы желаете забыть обо всех проблемах и заботах и постоянно быть рядом с любимыми людьми. В это время вы можете влюбиться в того, кто проявил к вам внимание или участие. Любовь может вспыхнуть с первого взгляда, но здесь чувство может остаться тайным, невысказанным. Это период неожиданностей, связанных со сферой взаимоотношений. Может вскрыться тайная связь партнёра или окружающие узнают о ваших секретах.

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Автор: УНИАН