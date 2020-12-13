Во время Солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления, сердечные боли, обострения хронических заболеваний.

Завершается коридор затмений Полным Солнечным затмением 14 декабря в Стрельце на Южном Узле. Это затмение Духа, т.е. Солнца нет - реальность искажена, сознание затмилось эмоциями, нет ясности, нет воли.

Очень важно, во время Солнечного затмения, определить и записать свои цели, т.е. использовать потенциал затмения, чтобы заложить свою личную программу самореализации, на ближайшие 6 месяцев. Первоначально, может воцариться смятение, но результатом станут перестройка и трансформация в положительную сторону. Во время Солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления, сердечные боли, обострения хронических заболеваний. Это время провокаций, иллюзий, заблуждений, однако, если вы встретите затмение в позитивном ключе, в хорошем настроении то, таким образом, снизите его негативный потенциал, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

В это Солнечное затмение и за день до затмения, можно создавать мыслеформы социально-материальной направленности, закладывать новый жизненный цикл, заниматься долгосрочным планированием. Конечно, все планы будут корректироваться, но все то, что активизировалось в затмение, будет играть огромное значение в ближайшие полгода.

Овен

Благоприятная неделя, вы сможете многое сделать в этот период. Свою повышенную активность и физическую силу, хорошо бы направить на занятия спортом. Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом для активных контактов с противоположным полом. Больше действуйте и меньше разговаривайте, т.к. импульсивные действия, склонность поставить все точки над «i», может привести к недоразумениям и надолго лишить гармонии в семье и парных отношениях. Отстаивайте свои интересы, но не резко, и вы сможете оказать влияние на любую ситуацию.

Ваша жизнь наполнится яркими красками и приятными впечатлениями. На вас обращают внимания, дарят подарки, говорят комплименты. Может появиться настырный поклонник или поклонница, на которых, не действуют никакие слова. Понятно, что такие домогательства могут внести разлад в отношения с устоявшимся партнёром. Поэтому, старайтесь ничего не обещать и по возможности, очень осторожно вступайте в контакты. Следует держать под контролем финансовые дела, так как реализация желаний может принести существенные убытки.

Близнецы

Обстоятельства складываются удачно для вас, что способствует оптимистическим настроениям, помогает обрести уверенность в себе и выйти за рамки привычного окружения. Чтобы обрести лучшее понимание и перспективы, поддерживайте связь с людьми, живущими далеко от вас. К предметам, требующим вашего времени и внимания, относятся поездки, повышение квалификации, изучение или применение иностранных языков, издательский бизнес, реклама. Активизируются взаимоотношения с родственниками со стороны супруга, переписка или споры по поводу повторного брака.

Рак

В течение недели придётся много работать, любовные взаимоотношения помогают в деловом партнерстве и наоборот. У женщин может появиться авторитетный, деловой мужчина, покровитель. Благоприятный период для укрепления связи с романтическим партнером, расширения круга знакомств. Развитие воображения и творческая деятельность, станут фундаментом для воплощения своих замыслов — либо в одиночку, либо вместе с партнером. Неприятности могут произойти вследствие чрезмерного потворства своим слабостям, из-за поспешных выводов или желания перехитрить, обмануть.

Лев

Благоприятный период - вы получаете поддержку, невидимых покровителей. Повышается ваша активность в социуме, Интернете. Стремление к духовному развитию поможет вам в реализации своих творческих проектов. Активизирует вопросы, связанные с детьми или тем, что с ними связано — развитие творческих способностей, вопросы обучения, важные события в их жизни. Кроме того, может измениться ваше общественное положение, коллектив, широкий круг общения. Вы будете довольны, а те сложности и неприятности, которые возникли в первой половине месяца, удастся легко устранить.

Дева

Наилучшие возможности для удовлетворения своих желаний, вероятны романтические знакомства, встречи, которые могут перерасти в более глубокое чувство. Вы становитесь особенно красноречивыми, что можно использовать для рекламы. Также благоприятно могут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры, но при этом, очень важна именно готовность к взаимовыгодным деловым отношениям. Подходящий период для преобразований, завершения или развития взаимоотношений уже на совершенно другом уровне.

Весы

Вся поступающая к вам информация, советы старших, очень важны для вашего благополучия. Возможны встречи и новые контакты с близкими по духу людьми, способствующими вашему духовному росту. Происходит улучшение взаимоотношений с близким окружением, помогают родственники, появляется возможность путешествовать на дальние и ближние расстояния. Также, улучшаются отношения с начальством, возможно продвижение по службе. Вы притягиваете внимание других людей, благодаря которым сможете решить большинство своих вопросов.

Скорпион

Ваша способность привлекать внимание окружающих помогает в реализации замыслов, попытки оказать личное влияние, оправдают ваши ожидания. Вы можете найти работу или дополнительные источники заработка, вернуть долги, если эти вопросы для вас актуальны. Возможны интересные знакомства, встречи с давними партнерами, а также положительное решение вопросов, касающихся любви и взаимоотношений с людьми. В течение недели, вы сможете решить большинство вопросов, в том числе, связанных с деньгами и имуществом.

Стрелец

Прекрасный период для развития своих творческих способностей, любовной сферы взаимоотношений. Вы можете успешно заниматься многими тайными делами, чувствуете невидимую поддержку, находите возможности для получения скрытого дохода. При необходимости покинуть родные места, вам будет сопутствовать удача: вы найдёте для этого и средства, и возможности. Усиливается умственная активность, сообразительность, предприимчивость, повышается рассудительность и практичность, вы умудряетесь, практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу.

Козерог

В это время возможна встреча, которая перерастёт в долгосрочные взаимоотношения или официальный союз. Ваша социальная жизнь, общественные дела, могут способствовать романтическим увлечениям. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. Вступление в организации и участие в коллективной деятельности будут очень полезны для вас, помогут в реализации ваших целей. С друзьями устанавливаются тёплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей, романтические отношения в дружеском кругу.

Водолей

Велика ваша роль в жизни окружающих – на вас смотрят, берут пример. А это значит, что окружающие заметят как ваши таланты и обаяние, так и негативные качества вашего характера, которые в этот период крыть невозможно. Этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную со старшими членами семьи, начальством и представителями власти. Поможет вам правильно подобранный имидж, умение находить подход к людям, личное обаяние. В этот период личные и даже любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность, и наоборот.

Рыбы

Хорошее время для рекламы, презентации своих работ и творческих проектов. Период подходит для всего, что связано с интеллектуальной деятельностью и обучением. Благоприятные дни для поиска деловых связей за границей, дальних поездок, привлечения к партнёрству иностранных фирм, предприятий, обществ. Ваши интеллектуальные способности могут стать главным предметом общественного внимания. Возможно, вы будете выражать в присутствии публики свои идеи, поделитесь знаниями и навыками и привлечете к себе внимание нужных людей.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН