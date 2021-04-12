Зацепив человека в точку новолуния и ближайшие дни после него, можно его подтолкнуть к серьезным переменам.

Неделя первой четверти лунных фаз начинается с новолуния 12 апреля, в 05:31 по киевскому времени. Это период активного внутреннего действия. Новолуние – это соединение Солнца и Луны. В день начала нового лунного цикла, важно правильно соединить внешнее и внутреннее. Луна – ближайшее к Земле небесное тело, вот почему влияние, которое она оказывает на нас, не сравнимо ни с чьим другим. Основной вопрос в течение недели - что человеку нужно, чтобы жить и развиваться.

Соединение Солнца и Луны дают жизнь, наполнение жизненными силами. Зацепив человека в точку новолуния и ближайшие дни после него, можно его подтолкнуть к серьезным переменам. В течение недели с 12 по 18 апреля (период растущей Луны), энергии текут изнутри живых организмов вовне. Увеличивается активность людей, а среда становится более податливой для воздействия. В эти дни приветствуется максимальная деловая активность. Можно делать капиталовложения, заключать договора, регистрировать фирмы, переходить на другое место работы, браться за реализацию новых проектов. Такие действия совпадают с естественными ритмами природы в первую четверть лунных фаз, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Пробуждается полностью весь потенциал, главное на этом подъеме использовать все возможности и не упустить благоприятный шанс. Энергия организма нарастает. Некоторая импульсивность будет наблюдаться в высказываниях и действиях, но быстро все приходит в норму. Постарайтесь сделать максимум в течение недели, тогда результаты вы получите очень скоро. Хорошее время для рекламы, торговли, но для этого нужно занять перспективные, новаторские сферы, проекты, инструменты. Сосредоточиться на рутинных делах будет довольно тяжело.

Напряжение плавно переходит в спокойствие, появляется уверенность в своих чувствах и чувствах партнера. Вы почувствуете себя комфортно, сможете расслабиться, стабилизировать финансовые дела. Жизненные силы приближаются к своему максимуму. Хорошее время для демонстрации своих талантов и способностей – вы сможете получить взамен признание, благодарность и материальные вознаграждения. В этот период возможны спонтанные поездки, разного рода неожиданные повороты событий, поэтому рассматривайте различные варианты при планировании своих дел.

Близнецы

Старайтесь как можно чаще встречаться и общаться с друзьями, используйте позитивный потенциал недели максимально. Наступило время составления планов на будущее, плодотворного сотрудничества, материализации, прояснения многих затянувшихся вопросов. Нынешние обстоятельства предоставляют возможность создать фундамент для общения, обменяться идеями и информацией. В целом, вы будете довольны собой и развитием событий в окружающей вас среде. Будьте смелее, решительно двигайтесь к намеченной цели, и вам обязательно улыбнется удача.

Рак

Благоприятные ситуации дают шанс начать или возобновить проекты, пройти обучение или получить необходимую информацию, решить имущественные вопросы. Вы можете заключить удачную сделку, которая приведет к покупке или продаже автомобиля, земельного участка или жилья. Используйте любой случай, который позволит вам применить или развить технические, компьютерные или творческие навыки. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы воплотить в реальность романтические желания.

Лев

Контакты и общие дела с соседями, братьями и сестрами будут результативными. Ощущается взрыв жизненной энергии, наступает период активности, популярности, не стоит ничего откладывать на потом. Используйте благотворный потенциал этой недели максимально – сосредоточьтесь на себе, своих потребностях и желаниях, это позволит обрести прочный фундамент на ближайший лунный месяц. Яркое, мощное проявление индивидуаль¬ных способностей, творческий взлёт, жажда деятельности, обязательно приведут к удовлетворяющему вас результату в материальном аспекте.

Дева

Можете часто оказываться в двусмысленных ситуациях. Происходящие события подталкивают вас к трансформациям и преобразованиям, с которыми затягивать не стоит. Вы обнаружите слабые места, откорректируете все, что даст возможность укрепиться на достигнутом результате. А уже на основании существующего прочного фундамента, вы сможете правильно обозначить вектор развития, как во внутренней жизни, так и во внешней - социальной, профессиональной. Возможны кардинальные перемены, которые, скорее всего, будут инициированы не вами.

Весы

Запоминающаяся неделя. Сложная ситуация выбора, колебания, но в большинстве случаев, предпочтение стоит отдать всему новому, хотя и незнакомому. Порой кажется, что все переворачивается с ног на голову. Может быть непонимание со стороны ближнего окружения, обнуление, в особенности по сфере личных и деловых взаимоотношений. Возникает острая необходимость что-то закончить, поставить точку в партнерских отношениях, чтобы освободить место для нового и перспективного. С 15 апреля наступит определенность и в жизнь войдет что-то фундаментальное и долгосрочное.

Скорпион

Меняется распорядок дня, появляются новые обязательства - повседневную жизнь нельзя назвать спокойной. Могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными. Появляются дела или занятия, требующие особого внимания к деталям, сосредоточенности. Какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обретет четкие рамки, определится. Эта неделя окажется положительной с точки зрения упорядочивания своей жизни. Что бы ни случилось, вам не следует упускать момент, старайтесь воспользоваться каждым шансом.

Стрелец

Испытываете много положительных эмоций, яркие события помогают обрести уверенность, увидеть перспективы на будущее. Неделя идеально подходит для деловой активности, решения важных дел, заключения сделок, договоров, начала личного производственного или творческого цикла. Начатое в эти дни будет развиваться планомерно, предсказуемо и приносить может быть не большой, но стабильный доход.

Участие в общественной деятельности способствует благоприятным перспективам и получению счастливых шансов.

Козерог

Заканчивается сложный период, новолуние 12 апреля даст глоток свежего воздуха, принесет вдохновение, самоопределение и с 15 апреля начнется стремительный рост по всем сферам жизни. Если вы давно вынашиваете какие-либо планы – уже в ближайшие дни сформируются благоприятные условия для их реализации. Происходит переоценка ценностей, скорее всего, многие ваши внутренние блоки исчезнут без следа. Любая полученная информация в течение недели, в будущем окажется полезной.

Наберитесь терпения, не торопитесь делать первый шаг до 15 апреля.

Водолей

Ощущаете уверенность в себе и своих действиях, но для наилучшего использования интенсивных энергий текущей недели, необходимо спокойствие. В первые дни после новолуния чувствуется эмоциональная усталость, энергетический отток. Возможны головные боли, нервозность и беспокойство. Отдохните, т.к. через несколько дней, от вас потребуется максимальная активность, внимание и сосредоточенность. У вас появляются возможности попасть в нужный поток, когда внешняя среда сама создает условия для наилучшего проявления собственного потенциала.

Рыбы

Вначале недели возможно излишнее перенапряжение сил, снижение творческой активности. То, что лежало на поверхности, было легко доступным, теперь отходит на второй план, теряется из виду. Лучше уменьшить интенсивность внешней деятельности, отдохнуть, расслабиться, побыть наедине со своими переживаниями. С 15 апреля внешние условия становятся благоприятными как для решения своих личных дел, так и социальных вопросов. Удачно решаются все вопросы, связанные с зарубежьем, высшим образованием, дальними путешествиями.

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Автор: Иван Бойко