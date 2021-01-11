Новолуние 13 января в Козероге, усиливает энергии обновления, способствует выходу на новый уровень.

Неделя с 11 по 17 января – период стационарного Урана. С 10 января Уран, управитель Водолея, планета неожиданностей, обновлений, всего нового и современного, человечества в целом и виртуального общества, характерного для информационного века и существующее в Интернете, замедлил скорость в ретро фазе.

С 14 января становится стационарным и с 18 января переходит в прямолинейное движение. Энергия Урана значительно влияет на состояние мировой экономики, политические события в глобальных масштабах. Огромный выброс энергии, которую производит Уран при стационарности после фазы ретроградности, можно использовать для значительных перемен в своей жизни. Неделя перемен, порой, неприятных, но необходимых, чтобы выбраться из застоя, помогут по-новому взглянуть на жизнь и чувствовать себя счастливым каждый день, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеНазван главный деспот по знаку Зодиака: они холодные и жестокиеУран – это истина, многие люди в этот период понимают причины тех ситуации, где чувствуют себя несчастливыми. Неделя инсайтов, озарений, тем более, новолуние 13 января в Козероге, усиливает энергии обновления, способствует выходу на новый уровень.

ОВЕН

Появляется много хлопотных дел, ваши действия оцениваются окружающими. Другие люди замечают как ваши как сильные, так и слабые стороны. Продемонстрируйте им свою склонность к сотрудничеству и заинтересованность. Этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми членами семьи, начальством и представителями власти. Возможны серьезные разговоры с руководством, возможно, вас рассматривают на новую должность. В зависимости от того, какое впечатление вы произведете на вышестоящих в эти дни, зависит ваша карьера, профессиональные дела. Не ввязывайтесь в интриги, шантаж, сплетни, употребление личных связей в корыстных целях.

ТЕЛЕЦ

В этот период вы будете окружены красотой и гармонией. Удачное время для серьезных разговоров с партнером, планирования дальнейших взаимоотношений или же их завершения. Обстоятельства будут сопутствовать активному общению с окружающими и эффективной физической деятельности. Это время не стоит проводить в одиночестве, чтобы не упустить взаимовыгодные знакомства и благоприятные возможности. Демонстрируйте свои сильные стороны, проявляйте творческие способности – это привлечет к вам внимание нужных людей. Взаимоотношения с представителями противоположного пола будут успешными, а если до сих пор они шли не гладко, пришло время создать приятную атмосферу и обрести гармонию в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас влечёт к самому яркому, блистательному, первоклассному, но все же, правильно сопоставляйте свои возможности и желания. Не следует афишировать своих намерений, но и не стоит скрывать свои дела от близких людей, иначе, появятся обиды и упреки в ваш адрес. При этом, возможны беспочвенные тревоги, сильные переживания, страхи, если у вас есть что скрывать от общественности. Возможно, что ваша помощь и поддержка в виде конкретных действий, будет нужна кому-то. Принимая участие в чьей-то судьбе, действуйте решительно, но не импульсивно, учитывайте мнение, пожелания или возражение окружающих. Удачны деловые поездки за границу или в отдалённые места, причём цель поездки лучше не афишировать.

РАК

Потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств, приводит к желаемому результату и достижению целей. Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зависит от принятых вами решений. Укрепляется энергетика, улучшается самочувствие, усиливается иммунитет. Представители противоположного пола стремятся произвести на вас впечатление, завоевать ваше внимание. Однако, вам это будет нравится не всегда. Вполне вероятно появление настырного поклонника или поклонницы, действия которых могут принести вам определенные сложности в устоявшихся взаимоотношениях. Этот период подходит для решения юридических вопросов.

ЛЕВ

Напряженные обстоятельства требуют от вас активности в разнообразных видах деятельности. В деловой сфере, в целом, все хорошо, к вам прислушиваются партнеры, вы утверждаете собственное мнение, получаете некоторое продвижение. Хотя требуется большой уровень осознанности, чтобы не потерять тот статус, уровень, финансовый фундамент, который вы достигли. При этом, появляется напряжения в личных и семейных отношениях. Раздражение и агрессивность, критика, могут привести к охлаждению чувств со стороны партнера. Проявляйте инициативу, но осторожно, т.к. вероятны конфликтные ситуации по вашей вине, результатом которых будет временное расставание или даже завершение отношений.

ДЕВА

Старайтесь поддерживать социальные взаимоотношения, бывать на различных мероприятиях, ходить в гости и приглашать к себе знакомых и друзей. Обстоятельства складываются наилучшим образом, чтобы встретить своего романтического партнера или улучшить существующие взаимоотношения. Яркое, мощное проявление индивидуальных способностей, творческий взлёт, жажда деятельности, привлечет к вам нужных людей. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Уверенность в своих силах, потрясающая самоотдача, будет способствовать значительному улучшению материального положения. Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества.

ВЕСЫ

Обстоятельства ставят перед необходимостью вплотную заняться семейными и домашними делами. Неделя подходит для официального закрепления отношений – личных или деловых. Наступает определение - кто-то начнет с нового листа свою личную жизнь, а кто-то поставит точку. Близкий человек может сказать вам, что вы стали несговорчивыми, отстранёнными, замкнутыми. Возможно охлаждение чувств, т.к. находится причина испытывать недовольство супругом, партнёром. Старайтесь не доводить ситуации до ссор, иначе, конфликт затянется надолго. Многим предстоит решать вопросы с недвижимостью, изменить место жительства, на первый план выйдут заботы, связанные с пожилыми родителями.

СКОРПИОН

Взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными — возможно, в результате слишком острой конкуренции. Напряженный период, повышенная эмоциональность приведет к импульсивным, резким, агрессивным и грубым реакциям. В этот период вы склонны переоценивать свои силы, к людям, окружающим вас, предъявлять слишком завышенные требования, в результате вы рискуете, потерять к вам симпатию и уважение. Не стоит стремиться к дискуссиям, т.к. скорее всего, они перерастут в конфликт. Важно сосредоточиться на личных взаимоотношениях, не давайте повода для ревности, в то же время, необоснованная ревность со стороны партнера, может оказаться поводом для разрыва отношений.

СТРЕЛЕЦ

Романтические отношения становятся более чувственными. Неделя благоприятна для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Помните, что любовные приключения и чрезмерное увлечение незнакомыми партнерами может привести к неприятностям. Вам предстоит уйма профессиональных дел, усиливается дух соперничества в том, что касается работы. Склонность к немедленному разрешению возникающих проблем, приводит к поспешным действиям. В этот период может возникнуть необходимость медицинского или стоматологического обследования и проведения определенных процедур.

КОЗЕРОГ

Ваша способность привлекать внимание окружающих в этот период несомненна. Хорошее время для знакомства, решения вопросов, касающихся любви и отношений между людьми, а также для общественной и дипломатической деятельности. Творческим людям или людям искусства следует использовать эти дни для презентации себя и своих творений. Благоприятное время для бизнеса, особенно связанного со сферой искусства и индустрии красоты. Порой, вы вынуждены с головой уходить в дела супруга, партнеров, может быть даже выполнять за них рабочие обязанности, помогать партнеру в чём-либо. Возможна помощь влиятельных людей, если вам это нужно – говорите об этом, вам окажут поддержку.

ВОДОЛЕЙ

Усиливается склонность к авантюрным приключениям, любовным историям. Своими действиями и гармоничным душевным состоянием, вы побуждаете окружающих к сотрудничеству и согласию. Переговоры пройдут гладко, совместные проекты окажутся успешными. Нынешние обстоятельства позволяют привлечь единомышленников к работе над творческими проектами. Продемонстрируйте свои таланты и обаяние, то обязательно произведете желаемый эффект на окружающих. Вы можете добиться успеха в литературном творчестве, издательском бизнесе, а может быть, создадите свой сайт и займетесь его продвижением. Период благоприятен для деятельности в сферах дипломатии, связей с общественностью, социальном планировании, юриспруденции.

РЫБЫ

Нынешние обстоятельства предоставляют возможность создать прочные связи, обменяться ценными идеями и информацией. Контакты и общие дела с соседями, братьями и сестрами, будут особенно стимулирующими как в физическом, так и в ментальном отношении. Благоприятные ситуации дают шанс начать проекты, связанные с литературным творчеством, ораторским искусством или издательским бизнесом. Вы можете заключить удачную сделку, связанную с покупкой или продажей автомобиля или другого средства передвижения. Используйте любой случай, который позволит вам применить или развить технические, компьютерные или творческие навыки. Это хорошее время для кратких поездок.

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Автор: УНИАН