Начинается период активной деятельности, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить ранее начатые проекты

Начало недели может быть сложным и напряженным, запланированные дела не удается выполнить в срок. Но с 4 марта ситуация значительно улучшится - Марс, планета активности, инициативы, физической силы, входит в знак Близнецы на ближайшие два месяца.

Начинается период активной деятельности, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить ранее начатые проекты, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Заканчивается период ограничений и стагнации, к концу недели удается обойти многие препятствия. Проявляется активность в контактах, в общении, вы быстрее принимаете решения. Возможности для развития появляются, благодаря взаимодействию с другими людьми. Неделя подходит для деятельности в быту, физической работы с применением техники и механики. В течение недели придется потратить много времени на осмысление и обработку поступающей информации. В начинаниях вредит разбросанность, реализации планов может помешать недостаточная сосредоточенность и отсутствие стратегии.

Без особых усилий в этот период вы добиваетесь желаемого и оказываете влияние на ближнее окружение. Партнеры и другие союзники окажут вам поддержку, а вы, в свою очередь, сможете внести свой вклад в совместное предприятие. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей повседневности. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Это удачный период для демонстрации своих талантов и способностей, поскольку они будут замечены окружающими.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но ваши поступки и неправильное расходование ресурсов, могут привести к переутомлению и ухудшению самочувствия. Не торопитесь и не взваливайте на себя больше, чем вы можете сделать, и тогда самые сложные и болезненные вопросы решатся легко и радостно.

РАК

Перепады настроения, непостоянство чувств и нарушения здоровья, характерны для этого транзита Трудностей в отношениях с начальством, противостояния с партнерами, видимо, вам не избежать. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей. В отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях возможны определенные трудности. Будьте осторожны в расходах и тратах, т.к. это является поводом для конфликтов, а также вы можете впоследствии об этом пожалеть.

ЛЕВ

Увеличивается потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств. Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое в коллективе, в деловых и семейных отношениях, зависит от принятых вами решений. Хорошее время для начала творческой и деловой активности, способствующих росту вашей популярности. Вы вплотную приближаетесь к намеченным целям, появляется возможность отстоять свою точку зрения и укрепить свою жизненную позицию. Активизируются взаимоотношения с детьми.

ДЕВА

Коллеги и партнеры могут подвергать сомнению ваши методы работы. Возможны провокации и препятствия со стороны конкурентов, однако это усилит ваше стремление к личным достижениям в этот период. Вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу территорию, попытки подвергать сомнению ваши методы. Будьте осторожны в высказываниях, любой практической деятельности, чтобы избежать конфликтов, ошибок, а также физической перегрузки. Лучше отказаться от участия в светских и увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях.

ВЕСЫ

Партнерские отношения выйдут на новый уровень развития. Также, возможны непредвиденные развязки любовных историй. Благоприятный период для коллективной деятельности и новых проектов. Внешность и любовь приобретают огромную власть, способствуют творческому самовыражению. Эти дни благоприятны для решения вопросов совместных финансов, долговых обязательств и пересмотра негативных моментов в работе. Хороший период для работы с огромным количеством людей, для осуществления социальных, культурных, гуманитарных программ.

СКОРПИОН

Происходит обновление чувственного восприятия мира, появляется новизна, свежесть чувств. Оригинальные планы легко воплощаются в жизнь. Неожиданное творческое проявление помогает оказывать влияние на партнеров. В своих суждениях и действиях по отношению к окружающим, необходимо руководствоваться идеями равноправия. Возможны знакомства с интересными людьми, увлечения, романтические приключения, которые могут привести к разрыву старых связей. Может всплыть информация об измене или обманах, каких-либо тайнах.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятные дни для письменного общения, посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода. Возникают прекрасные обозримые перспективы, в том числе сотрудничества с иностранными организациями. Период благоприятен для любого вида интеллектуальной, а также издательской деятельности. Возможно небольшое продвижение по службе, профессиональные успехи. Хороший период для общественной деятельности, выступлений, связей с общественностью.

КОЗЕРОГ

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации намеченных планов. Хороший период для интеллектуальной деятельности, легче будут преодолеваться препятствия. Вы сможете вырваться вперед, благодаря собственному опыту и действовать экспансивно. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать. Подходящий период для того, чтобы взять инициативу в свои руки и завоевать расположение давно желанного партнера. Финансовые сделки в течение данных транзитов, благодаря обостренности интуиции, будут доведены до успешного завершения.

ВОДОЛЕЙ

Вы ощутите возрастание смелости, решительности, личной активности и инициативности. Усилившееся чувство уверенности в себе при принятии решений, может побудить вас к неконструктивным действиям или необдуманным инвестициям. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Все это поможет вам при решении деловых проблем. Этот период можно с успехом использовать для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых.

РЫБЫ

Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления. Обратите свою возросшую самоуверенность на укрепление связей в обществе. Период благоприятен для любого вида интеллектуальной, а также издательской деятельности. Благоприятны дальние и длительные поездки. Возможно получение важной информации, приятных новостей, а рекламные мероприятия окажутся очень эффективными. Удачно протекают связи с общественностью, правовыми органами.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН