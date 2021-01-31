Неделя благоприятна для устранения затянувшихся конфликтов и возобновления взаимоотношений.

Первая неделя ретроградного Меркурия приносит остановку в делах и необходимость их пересмотра по всем сферам жизни. Усиливается потребность в уединении, часто, раздражает общество, многие люди отличаются нестандартным поведением и замедленной реакцией. Проекты и работы, начатые ранее, требуют пересмотра и внесения изменений. Возможности решения тех или иных проблем, связаны с людьми из прошлого.

Неделя благоприятна для устранения затянувшихся конфликтов и возобновления взаимоотношений, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

В течение этой недели обстоятельства складываются наилучшим образом для решения самых наболевших вопросов. Позвольте ситуациям оформиться наилучшим образом для вас, не торопите события. Если вы способны совладать со своими эмоциями, то интеллект и воля будут в гармонии. Это будет способствовать медленному, но уверенному продвижению и достижению целей. Однако не пренебрегает при этом возможностью подвергнуть все критическому анализу, разумному планированию и советами более опытных партнеров. Не подходящее время для динамичного утверждения своих идей и планов.

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Благоприятные дни для деловых переговоров, пересмотра контрактов и договоров, преобразований в профессиональной сфере. В финансовых делах происходят перемены, возможны задержки или невыполнение обязательств как с вашей стороны, так и со стороны партнеров по разным причинам. Старайтесь не доводить ситуации до конфликтов, проявите терпение и тогда не придется сожалеть. Хороший период для посредничества любого вида, а также для личных бесед и устранения разногласий. Подходящие дни для массажа, проведения комплекса оздоровительных физических упражнений.

Близнецы

Благоприятное время для подведения итогов, конструктивного обсуждения планов, полезных споров. Максимум общения, возможны успешные деловые поездки и контакты. Эффективность ваших усилий высока, но успех во многом зависит от давних партнеров, коллег и друзей. Период благоприятен для пересмотра контрактов, внесения изменений, работы с документами, выработки деловой стратегии. Старайтесь не торопиться, т.к. подвижность, необычная активность может стать причиной незначительных травм. Хороший период для обсуждения семейных планов, решения насущных проблем.

Рак

Ваши инициативы будут оценены по достоинству, если вы будете опираться на уже работающие проекты и реальные дела. Возможно, придется брать на себя дополнительную ответственность, в сфере взаимоотношений многое зависит от вас. Если вы проявите напористость и активность, это не вызовет протеста со стороны близких и любимых, и даже им это понравится. Можете оказаться в конфликтной ситуации, но именно вы способны помочь окружающим в сложившихся неприятных обстоятельствах. Пробуждение творческого мышления позволит принять вам мудрые решения.

Лев

Неожиданные и может быть, даже кризисные ситуации способствуют пробуждению творческих способностей, активизируется умственная сфера, благодаря чему появляется возможность решить давние задачи и проблемы. Возможны встречи со старыми знакомыми, коллегами, деловыми партнерами. Вы можете получить важную информацию, которая изменит привычное течение жизни. Благоприятное время для исследований, повторения пройденного материала, умственного труда, поездок в те места, где уже были. Если вы хотите что-либо возобновить или продолжить, то эти дни отлично подходят.

Дева

Нестабильные и непредсказуемые обстоятельства, могут способствовать изменению роли, которую вы играете в жизни коллег, друзей, родных и близких. В этот период, обстоятельства заставят вас взглянуть на происходящее иначе, под другим углом. Получаемая информация и формирующиеся события, откладываются где-то в глубинах подсознания и имеют огромное влияние на ваше будущее. В этот период ваши представления о личных и деловых отношениях, дальнейшей жизни, планах и целях, могут радикальным образом измениться. При этом, вы можете найти истинные, правильные способы достижения целей.

Весы

В этот период на первый план выходит участие в деятельности групп, усиливается стремление к независимости самовыражения. Неожиданные или внезапные ситуации изменяют взгляды на существующие взаимоотношения. Если раньше у вас было много общения и контактов, нынешние обстоятельства заставят вас уделить внимание старым друзьям и сосредоточиться на уже знакомых темах. Возможно, вас ждут весьма необычные взаимоотношения, они могут носить непредвиденный характер или быть связаны с людьми, которых вы не могли представить в подобной роли.

Скорпион

Меняются планы и интересы – меняется круг людей, поддерживающих и разделяющих с вами ваши начинания, прошлое оказывает очень сильное влияние на развитие событий в настоящем. Обстоятельства и ситуации развиваются не по плану, что вносит определенный хаос в устоявшееся течение жизни. В это время могут «исчезнуть» новые друзья, им на смену вернуться старые. То же самое касается и любовных взаимоотношений. Хороший период для обсуждения волнующих вопросов с партнерами, а также для расстановки всех точек над «i». Удается решить финансовые вопросы, помощь приходит с неожиданной стороны.

Стрелец

Возобновляются или укрепляются дружеские отношения, любовные желания находят свое воплощение, в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых отношениях. Правовые, финансовые или управленческие дела будут улаживаться, если вы не будете торопиться. Если вы давно ищете помощи по конкретному делу или проекту, то можете получить неожиданную поддержку. Период переоценки ценностей, меняются мечты, идеалы, политические и общественные предпочтения. Перемена жизненных целей и устремлений, влечет за собой смену круга единомышленников.

Козерог

В этот период вы больше сосредоточены на своих потребностях, но реакции окружающих на это, вам могут быть не понятны и даже способствовать конфликтам. Стремление к уединению не лучшим образом отразится на личных и семейных отношениях, которые могут пострадать вплоть до разрыва отношений, разговоров о разводе. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности и избежать недоразумений, наиболее важным в этот период является умение ясно сформулировать свои цели, желания и составить план действий. Старые дружеские отношения возобновляются, происходят встречи с давними знакомыми.

Водолей

Повышается творческая активность, что позволит правильно использовать свой талант и ранее полученные знания в своей профессиональной деятельности. Благополучный период для деловых переговоров, переоформления документов, соглашений или же для выяснения отношений с давними личными и деловыми партнерами. В контактах и связях становитесь активны и энергичны, однако другие люди могут не успевать за вами и вряд ли, разделят с вами ваши устремления. Самоуверенность и настойчивость в выражении своих идей и интересов, не находит поддержки окружающих.

Рыбы

Хорошо проявляете себя в своей профессии, а уверенность в себе, способствует увеличению общественных связей. При этом, постарайтесь воздержаться от необдуманных высказываний и опрометчивых обещаний. В этот период можно разрешить споры или разногласия с партнерами, возобновить любовные взаимоотношения. Главное, не вспоминайте плохое, не провоцируйте конфликты, иначе психическое перенапряжение приведет к ухудшению здоровья, усталости и неприятным ощущениям. Обстоятельства способствуют завершению рабочих процессов и получению результата, если вы давно к этому шли.

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Автор: УНИАН