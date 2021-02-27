В марте Водолеям позволяется немного побыть эгоистами.

В первый месяц лета Водолею не стоит торопить события и брать инициативу в свои руки, сообщает TamBY.info. Вы будете полны сил и энергии, и вам очень захочется во всем быть первым. Остыньте и позвольте себе быть эгоистом в марте. Вам нужно накопить сил, поскольку вас ожидает карьерный прыжок.

В марте вы будете своим лучшим другом и советчиком. Никто не сможет решить ваши проблемы за вас. Советы родных и близких вам мало помогут, хотя и совсем отвергать их не стоит. А вот сами Водолеи будут хорошими советчиками и опорой для близких.

Благоприятные дни марта 2021 года для Водолеев:

3, 4, 7, 9, 17, 22, 23.

Неблагоприятные дни в марте 2021 года для Водолея:

5, 6, 12, 13, 15, 24, 25.

Прогноз для Водолеев в карьере и деньгах

Это очень удачный месяц для вашей карьеры. Вы будете полны энергии и трудоспособности. Однако стоит соблюдать осторожность. Если вы полны сил, то часто поступаете безрассудно. Не нужно излишне рисковать и лезть в авантюры.

Читайте такжеГороскоп для Дев на март 2021 года: постарайтесь справиться с трудностями на работеВ марте следует подготовиться к будущим карьерным свершениям. Необходимо составить план действий, контактировать с партнерами, следить за конкурентами, заняться рекламой, продумать все до мельчайших деталей.

Финансовые дела Водолеев сложатся удачно в марте. Вы сможете удачно вложить деньги и получить хорошую прибыль. Денежные поступления будут радовать не только вас, но и ваших близких.

Гороскоп в личной жизни и семье

В марте вам нужно уделять максимум внимания ближайшему окружению. Вы сможете не только поддержать близких, но и найти вдохновение и силы в общении с ними. Семейные ценности в марте должны быть для вас выше всего остального. Особенно важно хорошо общаться с родителями.

Водолеи, которые не имеют отношений, в этом месяце смогут насладиться своим одиночеством. Не спешите искать свою половинку - в одиночку сейчас вы достигнете намного большего.

Гороскоп для Водолея в сфере здоровья

Март для вас будет довольно коварным месяцем. Погода сейчас очень переменчива, а вы будете подвержены простудным заболеваниям. Есть вероятность подхватить ОРВИ. Также в марте могут обостриться хронические заболевания, особенно связанные с суставами. Самое время пройти профилактическое лечение, для чего следует обратиться к врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова