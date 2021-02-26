В марте Весам не нужно сдерживать свои творческие порывы, говорится в гороскопе от TamBY.info. Направьте свою энергию и умения в правильное русло, и вам гарантирован финансовый успех и новые полезные знакомства. В этом месяце вас могут обмануть ложные друзья, а работе вам навяжут ненужные обязанности.
Вам придется научиться постоять за себя. Будьте уверены в своей правоте и не бойтесь проявлять упрямство. Для душевного равновесия Весам нужно простить старые обиды и разобраться в прошлом. Гороскоп рекомендует вам почаще оставаться наедине с собой.
Благоприятные дни в марте 2021 года для Весов:
2, 7, 9, 20, 23, 29.
Неблагоприятные дни для Весов марта 2021 года:
1, 6, 10, 17, 26, 31.
Гороскоп для Весов в работе и карьере
В марте звезды будут способствовать Весам, которые имеют собственное дело. Чтобы добиться успеха, вам нужно проявлять настойчивость и трудолюбие. Если уделите время самообразованию и учебе, полученные знания обязательно поспособствуют продвижению по карьерной лестнице. Некоторые Весы в этом месяце могут сменить место работы, поскольку появятся новые перспективы и возможности.
Весам рекомендуется чаще демонстрировать организаторские умения и брать на себя роль лидера. Вам нужно заслужить уважение начальства и коллег. К вам часто будут обращаться за советом менее опытные коллеги. Финансовый гороскоп для Весов благоприятен. Однако рекомендуется осмотрительно относиться к своим тратам, всегда нужно оставлять запас средств.
Прогноз для Весов в семье и личной жизни
Личная жизнь многих Весов кардинально изменится в этом марте. Одни решат узаконить отношения, а уже состоящие в браке захотят пополнения в семействе. Много сил у вас уйдет на заботу о детях и родителях, но не нужно сбегать от ответственности. Вы станете примером для подражания для своих детей.
Семейным Весам нужно избегать конфликтных ситуаций и ссор - вероятность расставания довольно высока. Одинокие Весы встретят свою судьбу в марте. Но это знакомство суждено лишь тем, кто уже полностью отпустил прошлые отношения и готов к новым чувствам.
Здоровье Весов в марте 2021
В марте плохое самочувствие Весов может быть связано с сосудистыми проблемами. Вы будете чувствовать головные боли, перепады давления, общую усталость и слабость. При сильном ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу. А для облегчения состояния не забывайте придерживаться режима дня, больше отдыхайте и откажитесь от алкоголя.
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