В марте Весам нужно направить энергию в нужное русло.

В марте Весам не нужно сдерживать свои творческие порывы, говорится в гороскопе от TamBY.info. Направьте свою энергию и умения в правильное русло, и вам гарантирован финансовый успех и новые полезные знакомства. В этом месяце вас могут обмануть ложные друзья, а работе вам навяжут ненужные обязанности.

Вам придется научиться постоять за себя. Будьте уверены в своей правоте и не бойтесь проявлять упрямство. Для душевного равновесия Весам нужно простить старые обиды и разобраться в прошлом. Гороскоп рекомендует вам почаще оставаться наедине с собой.

Благоприятные дни в марте 2021 года для Весов:

2, 7, 9, 20, 23, 29.

Неблагоприятные дни для Весов марта 2021 года:

1, 6, 10, 17, 26, 31.

Гороскоп для Весов в работе и карьере

В марте звезды будут способствовать Весам, которые имеют собственное дело. Чтобы добиться успеха, вам нужно проявлять настойчивость и трудолюбие. Если уделите время самообразованию и учебе, полученные знания обязательно поспособствуют продвижению по карьерной лестнице. Некоторые Весы в этом месяце могут сменить место работы, поскольку появятся новые перспективы и возможности.

Весам рекомендуется чаще демонстрировать организаторские умения и брать на себя роль лидера. Вам нужно заслужить уважение начальства и коллег. К вам часто будут обращаться за советом менее опытные коллеги. Финансовый гороскоп для Весов благоприятен. Однако рекомендуется осмотрительно относиться к своим тратам, всегда нужно оставлять запас средств.

Прогноз для Весов в семье и личной жизни

Личная жизнь многих Весов кардинально изменится в этом марте. Одни решат узаконить отношения, а уже состоящие в браке захотят пополнения в семействе. Много сил у вас уйдет на заботу о детях и родителях, но не нужно сбегать от ответственности. Вы станете примером для подражания для своих детей.

Семейным Весам нужно избегать конфликтных ситуаций и ссор - вероятность расставания довольно высока. Одинокие Весы встретят свою судьбу в марте. Но это знакомство суждено лишь тем, кто уже полностью отпустил прошлые отношения и готов к новым чувствам.

Здоровье Весов в марте 2021

В марте плохое самочувствие Весов может быть связано с сосудистыми проблемами. Вы будете чувствовать головные боли, перепады давления, общую усталость и слабость. При сильном ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу. А для облегчения состояния не забывайте придерживаться режима дня, больше отдыхайте и откажитесь от алкоголя.

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Автор: Екатерина Пулатова