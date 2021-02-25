В этом месяце вам стоит удерживаться от приключений.

Первый месяц весны для Тельцов будет достаточно переменчивым, сообщает TamBY.info. Свойственная этому знаку упрямость и нелюбовь к переменам будет очень мешать Тельцам в марте. Вам придется быть гибкими и терпеливыми, чтобы успешно выходить из конфликтных ситуаций.

Тельцам в этом месяце нужно жить по пословице "Тише едешь - дальше будешь". На работе и в семье не стоит проявлять инициативу и пытаться стать лидером. Не нужно привлекать к себе лишнее внимание и влезать в чужие проблемы. Если у ваших родственников и друзей будут трудности - позвольте им разобраться самим. Как бы не хотелось помочь близким, но ваши советы в марте им лишь навредят.

Благоприятные дни для Тельца в марте 2021 года:

1, 6, 14, 15, 20, 23, 24.

Неблагоприятные дни для Тельца в марте 2021 года:

2, 3, 10, 11, 16, 17.

Гороскоп для Тельцов в работе и деньгах

Вам нужно морально подготовиться к возможным неудачам на работе и отсутствию результата на работе в этом месяце. Не нужно отчаиваться и винить себя, ведь это не поможет. Не стесняйтесь обращаться за помощью и советом к человеку, чей опыт больше вашего. В целом на работе не стоит вступать в конфликты и проявлять большую инициативность. Чем медленнее вы будете двигаться к цели, тем быстрее ее достигните.

Во второй половине марта вам выпадет шанс добиться большего успеха с помощью нечестного трюка. Вам удастся добиться своих целей, но радость от этого будет несколько омрачена. Стоит ли идти на такой шаг - решать вам. В сфере финансов вы будете осмотрительны и экономны. Тельцы постараются скопить денег на будущее и быть экономными.

Прогноз для Тельцов в семье и любви

Женатым и замужним Тельцам в марте захочется приключений. Вы будете кокетничать и флиртовать с представителями противоположного пола, что вызовет ревность ваших супругов. Держите себя в руках, иначе рискуете разрушить семью. Не стоит менять долгий и крепкий брак на мимолетные отношения.

В середине месяца одинокие Тельцы могут познакомиться со своей судьбой. Новое знакомство будет очень бурным и ярким. Однако не теряйте самоконтроля, иначе потом будете жалеть. Существует вероятность, что новые отношения не перерастут во что-то серьезное.

Гороскоп здоровья для Тельца на март

Уязвимой окажется дыхательная система, что может привести к гриппу или насморку. Старайтесь реже бывать в людных местах и одевайтесь по погоде, чтобы не подхватить простуду. Занятия спортом станут наиболее эффективным способом по укреплению иммунитета в середине месяца. Однако переусердствовать с тренировками не стоит.

В марте можно посещать салоны красоты и массаж. Результаты процедур вас порадуют. В конце месяца займитесь профилактикой болезней костей. Полезно будет наполнить рацион продуктами, содержащими кальций и больше бывать на свежем воздухе.

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Автор: Екатерина Пулатова