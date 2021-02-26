В этом месяце вам нужно провести работу над собой.

Для Скорпиона март станет временем переосмысления своей жизни и планов на будущее, поиска смысла жизни. Март покажет Скорпионам, что семья и работа в вашей жизни плотно связаны и вам нужно совершенствоваться во всех сферах, говорится в гороскопе TamBY.info.

В этом месяце вам нужно совершенствоваться и расти над собой. Вам сейчас нужна встряска, и только другой взгляд сможет найти причину проблемы. Если на работе вас примутся критиковать, не закрывайте уши. Вам может быть обидно, но стоит поработать над своими недостатками. Также стоит прислушаться к критике родных и друзей.

Благоприятные дни марта 2021 года для Скорпионов:

1, 10, 11, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни Скорпионов в марте 2021 года:

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Гороскоп для Скорпионов в карьере и деньгах

В марте закончить свои проекты и задачи будет непросто. Для того чтобы справиться со своими рабочими обязанностями, вам потребуется поучиться и поднять квалификацию. Без дополнительно обучения вы не достигните успехов. Гороскоп советует вам не лениться и совершенствовать свои знания.

Не нужно ставить перед собой наполеоновские планы и пытаться успеть больше, чем вы можете. В марте есть вероятность возникновения конфликтов с коллегами. Не будьте воинственными и не грубите в ответ на критику. Если в словах критикующего есть доля правды, то нужно работать над собой.

В марте вы будете очень популярны у противоположного пола. Обратите внимание на тех, кто проявляет к вам симпатию или оказывает знаки внимания. С этим человеком вы можете построить серьезные отношения.

А вот семейным Скорпионам следует пересмотреть свое отношение к партнеру. Вам нужно быть более мягким и тактичным, меньше раздражаться. Спешить с браком в марте не стоит - это не благоприятный месяц. Узнайте половинку получше, поживите с ней вместе.

Прогноз для Скорпиона в здоровье на март

В этом месяце велика вероятность развития простудных заболеваний. Если Скорпионы заболеют, то следует обязательно обращаться к специалисту - самолечение может быть очень опасным! Также есть риск развития профессиональных заболеваний. В марте не стоит пренебрегать контрацепцией, поскольку ваше сексуальное здоровье сейчас уязвимо.

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Автор: Екатерина Пулатова