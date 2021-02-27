В марте Рыб ожидает много перемен - как приятных, так и болезненных.

Жизнь Рыб в марте кардинально изменится, говорится в гороскопе TamBY.info. Перемены будут нужными и долгожданными, но пройдут небезболезненно. В марте в вас проснется чувство ностальгии, вы будете часто скучать по местам из детства, старым друзьям и бывшим отношениям. Позвольте себе немного поностальгировать, но не слишком зацикливайтесь на прошлом.

В первый месяц весны уделите больше времени отдыху, чаще развлекайтесь. Это пойдем вам на пользу. В сложных ситуациях обращайтесь за помощью и поддержкой к друзьям - они будут вашей опорой. Рыбам также рекомендуется больше путешествовать, исследовать новые места.

Благоприятные дни в марте 2021 года для Рыб:

5, 6, 10, 11, 19, 20, 25.

Неблагоприятные дни для Рыб в марте 2021 года:

7, 8, 15, 18, 26, 27.

Карьера и финансы Рыб в марте 2021

Читайте такжеГороскоп для Дев на март 2021 года: постарайтесь справиться с трудностями на работеНа работе вам придется решать серьезные вопросы, которые повлияют на карьерный путь. Не действуйте импульсивно и не принимайте поспешных решений. Перед тем, как что-то менять, необходимо взвесить все «за» и «против». Пользуйтесь своей развитой интуицией - она вас не подведет.

Гороскоп не рекомендует браться сразу за несколько дел - иначе прогорите везде. Сосредоточьтесь на чем-то одном. В сфере финансов март будет удачным для Рыб. Это удачное время для выгодного вложения средств и инвестиций. При этом относитесь к деньгам бережно, в финансовом планировании ведите себя ответственно. Вам стоит сделать запас на «черный день».

Прогноз для Рыб в любви и семейной жизни

В личной жизни Рыбы будут целеустремленными, что не характерно для этого знака. Это качество очень понравится вашим избранникам. Свободные Рыбы могут делать первые шаги и проявлять инициативу, а семейные - планировать совместный досуг. Ситуация для поиска новой половинки сложится для вас очень удачно.

В марте вам стоит заняться бытовыми делами: ремонтом или переездом. Такие дела не только сложатся очень удачно, но и сплотят вас с вашей половинкой.

Здоровье Рыб в марте 2021 года

В марте Рыбы будут чувствовать себя неплохо, но есть риск обострения хронических болезней. Также нужно соблюдать гигиену и защитить себя от простудных заболеваний. В конце месяца Рыбы столкнутся с проблемами с пищеварительной системой. Пересмотрите своё питание и придерживайтесь режима дня.

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Автор: Екатерина Пулатова