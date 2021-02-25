В марте вам нужно придерживаться порядка во всех делах.

В первый месяц весны Ракам понадобится умение планировать свой день и соблюдать порядок в делах, сообщает TamBY.info. Без этого ваша жизнь пойдет наперекосяк. Вам нужно соблюдать гармонию на работе и в семье, уделять достаточно времени всем сферам жизни. Не забывайте в меру работать и отдыхать без перекосов в какую-то сторону.

В марте на вас свалится много новых обязанностей, которые могут вас тяготить. Вам придется взять на себя ответственность в делах, где вы совсем не имеете опыта. Близкие и родные будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

Благоприятные дни для Рака в марте 2021 года:

1, 10, 11, 18, 19, 26, 29 марта.

Неблагоприятные дни для Рака в марте 2021 года:

3, 5, 14, 15, 21, 22 марта.

Гороскоп для Раков в работе и финансах

На работе в этом месяце вы столкнетесь с различными конфликтами и сложными ситуациями. Вам нужно постараться контролировать свое поведение и не поддаваться эмоциям, иначе можете испортить свою репутацию. В середине марта вы будете насильно втянуты в длительный конфликт. Постарайтесь избежать этого. В случае обвинений вежливо отстаивайте свою правоту, но не позволяйте эмоциям выходить из-под контроля.

Во второй половине месяца вам удастся завершить важное дело, но только в том случае, если вы будете четко следовать старому плану. Не пытайтесь искать новые стратегии и экспериментировать в этом месяце. В конце марта вам откроются новые перспективы. Некоторые Раки найдут прибыльную вакансию или начнут работать на себя. В финансовых вопросах вам нужно будет доверять только себе.

Прогноз в любви и семье для Раков на март

В марте очень важно не допускать соперничества между вами и вашим партнером. Любые соревнования в этот период приведут к размолвкам и разочарованиям. Постарайтесь придерживаться равноправия в отношениях и научитесь находить компромисс. Очень опасным в марте будет чувство зависти вашей половинки - постарайтесь его смягчить, чтобы оно не разрушило отношения.

Читайте такжеЛунный календарь на март: лучшие и неблагоприятные дни первого месяца весныЕсли вы страдаете от неразделенной любви, то в марте скорее всего вы избавитесь от своей болезненной привязанности. В конце месяца вам может повезти встретить человека, с которым у вас зародятся взаимные чувства. В целом март благоприятный период для Раков, чтобы начать жить вместе с половинкой.

Прогноз на март для Раков в здоровье

Ваше физическое состояние в марте будет сильно зависеть от эмоционального. Испытывая негативные эмоции и ввязываясь в конфликты, вы рискуете заболеть. Конфликты и ссоры приведут вас к сильной усталости и частым головным болям. Чтобы снять негатив, начните посещать бассейн, займитесь аутотренингом.

Вторая половина месяца подойдет для занятий спортом. В этот период активизируются скрытые ресурсы организма, и вы сможете добиться хороших результатов в тренировках. Помните о соблюдении питьевого режима и полноценном питании.

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Автор: Екатерина Пулатова