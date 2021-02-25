Этот месяц будет для Овнов достаточно удачным, но вам нужно чаще проявлять инициативу.

Гороскоп на март подскажет Овнам, чего стоит ожидать в первый месяц весны и даст вам советы для любви, личной жизни и здоровья. В марте Овнам часто будет сопутствовать удача. Вам удастся добиться поставленных целей, но нужно будет проявлять инициативу, сообщает TamBY.info.

В марте вас ожидает успех в карьере и развитие отношений с половинкой. Успешно пройдет и ваш досуг. Это отличное время для путешествий и командировок. Есть риск подсесть на азартные игры или выпивку, поэтому держите себя в руках. В целом март будет для вас удачным. Однако существует вероятность, что против вас распускают сплетни и плетут тайные интриги, с последствиями которых Овны столкнутся в дальнейшем.

Благоприятные дни для Овна в марте 2021 года:

2, 3, 21, 22, 25, 26, 27 марта.

Неблагоприятные дни для Овна в марте 2021 года:

1, 7, 8, 14, 15, 28 марта.

Прогноз для Овнов в карьере и финансах

Это удачный месяц для серьезного рывка в работе или смены профессиональной деятельности. В этом месяце важно сохранять хорошие отношения с начальством и клиентами. Во второй половине марта нужно проявлять инициативу и активно браться за работу. Работайте с энтузиазмом и не бойтесь быть лидером.

Март - хороший месяц, чтобы улучшить свое финансовое положение. Конец месяца принесет много ситуаций, где вам понадобится деловое общение. В неформальной обстановке достигнуть нужных договоренностей будет гораздо проще, поэтому будьте открытыми.

В финансовой сфере вам благоволит удача как в зарабатывании денег, так и в наживании врагов. Безработные Овны и мамы в декрете смогут заработать на своих увлечениях.

Семья и отношения Овна в марте

В первой половине марта 2021 года у одиноких Овнов может появиться вторая половинка. С большой вероятностью объектом ваших чувств станет человек, который гораздо старше вас по возрасту. Не исключен и служебный роман. Даже если этому увлечению не суждено перерасти в нечто большее, этот человек станет вашим близких другом.

Семейным Овнам нужно избегать проявления ревности, иначе ваши отношения могут быть испорчены. Во второй половине месяца любимому человеку может понадобиться помощь и поддержка. Уделяйте ему или ей больше внимания и проходите через все трудности вместе - это сплотит вашу пару.

Гороскоп здоровья для Овнов

Существует риск, что в первый месяц весны представители знака Овен станут жертвами ошибочного диагноза. По возможности отложите визиты к врачу и сдачу анализов, или перепроверьте диагноз у нескольких докторов. В середине марта могут возникнуть проблемы со сном. Не стоит сразу бежать в аптеку за снотворным - попробуйте помедитировать или расслабиться.

В марте повышена вероятность развития заболевания опорно-двигательного аппарата. Будьте осторожны при ходьбе и употребляйте больше кальция. Если у вас есть болезни суставы - в конце месяца они могут обостриться из-за стресса или физической активности.

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Автор: Екатерина Пулатова