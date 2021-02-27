В марте Козерогам нужно быть целеустремленными и избавиться от плохих мыслей.

В марте трудолюбивые и целеустремленные Козероги будут уверенно идти к своей цели, пишет TamBy.info. У вас могут возникнуть небольшие трудности на работе, но не позволяйте им испортить ваше настроение. Ваши недоброжелатели выйдут из игры, а у вас всё будет гладко.

Иногда Козероги будут иметь пессимистичное настроение. Вас поглотят унылые мысли и беспокойство о будущем, за которыми вы можете потерять радость настоящего. Стоит отбросить унылые мысли и быть позитивнее. Живите сегодняшним днем и не стройте далекие планы - всё равно они не сбудутся.

Благоприятные дни в марте 2021 года для Козерогов:

4, 6, 16, 19, 28.

Неблагоприятные дни для Козерогов в марте 2021 года:

10, 11, 22, 25, 31.

Работа и финансы Козерога в марте 2021

В марте вам нужно выбрать одну стратегию и придерживаться её, не сворачивая с пути. Ожидаются проблемы на работе, но они не являются значительными или масштабными. Все конфликты решатся без значительных усилий с вашей стороны.

Но это не значит, что в марте вам не нужно стараться. Выполняйте свои обязанности ответственно, но не переусердствуйте. В этом месяце вас не ожидает повышение или карьерные почести. В марте гороскоп не рекомендуют Козерогам тратить деньги на дорогие развлечения. Планируйте свой бюджет ответственно, иначе не заметите, как все сбережения испарятся.

Прогноз для Козерогов в любви и семейной жизни

Личная жизнь Козерогов в марте отличится стабильностью и постоянством. Ваши отношения с половинкой остыли и превратились в быт, поэтому гороскоп рекомендует вам освежить чувства. Спланируйте совместную поездку или сделайте неожиданный подарок своей половинке.

Одиноким Козерогам нужно отпустить свои прошлые отношения и неразделенные чувства. Оставьте прошлое позади и стремитесь к новым знакомствам. Не стоит давать шанс своим бывшим или пытаться спасти давно умершие чувства - ничего хорошего не выйдет.

Гороскоп здоровья для Козерогов на март

Здоровье Козерогов в марте во многом будет определяться настроением. Настройтесь на позитив и научитесь расслабляться. Позвольте иногда себя побаловать. Эмоциональный подъем скажется на всех сферах вашей жизни. Постарайтесь отдыхать в спокойствии и тишине.

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Автор: Екатерина Пулатова