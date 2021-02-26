Первый месяц весны для Дев будет достаточно беспокойным.

Март 2021 года будет для Дев достаточно беспокойным и напряженным, сообщает TamBY.info. Близкие люди могут воспользоваться вашим доверием и расположением и навлечь на вас неприятности, завидуя вашим успехам. Также в неприятности могут быть втянуты ваши близкие. Не позволяйте никому проникать в вашу душу и не откровенничайте с другими людьми.

В марте вам может показаться, что вы нашли идеального друга или вторую половинку. Но не торопитесь принимать решение, ситуация неоднозначна. Новый знакомый может оказаться не тем, кем кажется. Среди положительных сюрпризов в марте вас ожидают увлекательные путешествия, крепкое здоровье и взаимопонимание в семье.

Благоприятные дни для Девы в марте 2021 года:

1, 2, 10, 11, 14, 15, 23, 24.

Неблагоприятные дни для Девы в марте 2021 года:

5, 18, 19, 28.

Гороскоп для Девы в карьере и финансах

Март для представителей этого знака - пора напряженная и непредсказуемая. Вы столкнетесь с большим количеством новых задач и острой нехваткой времени. Быстрые и рискованные решения заставят вас нервничать. Не опускайте руки и не сходите с трудного пути, иначе сильно пожалеете. Если вы справитесь с этим трудным периодом, вас ждет хорошее вознаграждение.

Читайте такжеГороскоп для Близнецов на март 2021 года - будьте раскрепощёнными и любопытнымиНа работе важно держаться подальше от сплетен и не учавствовать в конфликтах. В спорных ситуациях держите мнение при себе, иначе рискуете испортить свою репутацию. Чтобы добиться успеха на работе, вам нужно выходить из зоны комфорта. В финансовых делах в марте 2021 года Девы будут склонны к излишнему беспокойству и нерешительности.

Прогноз на март для Девы в любви и семье

Одинокие Девы будут часто кокетничать и флиртовать, пытаясь в каждом новом знакомом разглядеть вторую половинку. Ни в коем случае не связывайтесь с несвободным человеком. Также не стоит демонстрировать интерес к тому, кто вам явно не симпатизирует. Это ни к чему не приведет.

В конце марта у вас появится шанс завязать крепкие отношения. Присмотритесь к своим знакомым и кругу общения - ваша половинка скрывается среди них. Семейные Девы наладят прекрасное взаимопонимание, возрастет степень доверия друг к другу. Проводите больше времени в компании общих друзей - это очень сблизит вас.

Прогноз для Дев в здоровье на март

Ваше самочувствие в марте будет хорошим, но отличному настроению будут мешать мнительность и ипохондрия. Читайте меньше страшных статей в Интернете и не накручивайте себя - с вами всё в порядке. В середине месяца опасайтесь сквозняков и переохлаждения, одевайтесь по погоде.

В марте важно придерживаться умеренных физических нагрузок, употреблять витамины. У Дев с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника может быть обострение. В конце месяца наладьте свой режим дня: спите в одно и то же время, не пропускайте приемы пищи, занимайтесь спортом.

Читайте также другие статьи на УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова