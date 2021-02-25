В первый месяц весны вам нужно быть вовлеченными во все происходящее вокруг вас.

В марте Близнецам нужно быть как можно более информированными, сообщает TamBY.info. Вам нужно быть в курсе всех происходящих вокруг вас дел, проявлять заинтересованность и коммуникабельность. У вас появится шанс добиться своих целей и решить денежный вопрос, если вы проявите инициативу.

В начале марта вам разрешено быть вызывающими и раскрепощёнными. Не бойтесь вести себя эксцентрично и привлекать внимание - это будет вам на руку. Вы сможете привлечь новых поклонников и деловых партнеров.

Благоприятные дни для Близнецов в марте 2021 года:

2, 7, 9, 13, 17, 18, 25, 29, 30,31.

Неблагоприятные дни для Близнецов в марте 2021 года:

3, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 27.

Прогноз для Близнецов в карьере и деньгах

Стоящие перед Близнецами в марте 2021 года профессиональные задачи будут решены достаточно быстро и без особых усилий. Чаще интересуйтесь тем, что происходит вокруг вас. Постарайтесь выстроить гармоничные отношения с коллегами и не стесняйтесь просить совета. В этом месяце вы сможете успешно продолжить ранее остановленные проекты.

В марте вы сможете обрести новые полезные для вашей карьеры знакомства. Удачно будут складываться переговоры и краткосрочные поездки. Некоторые Близнецы смогут начать собственное прибыльное дело или получат шанс на повышение. В сфере финансов месяц пройдет спокойно, без убытков и прибыли. Близнецы смогут вернуть свои долги.

Гороскоп для Близнецов в любви и семье

В марте этот знак будет иметь легкомысленное настроение и захочет новых ощущений. Вы можете позволить себе маленькое приключение, но заигрываться все же не стоит. В этом месяце ваша половинка может захотеть привлечь к себе ваше внимание, вызвав чувство ревности. Не стоит упрекать своего партнера, лучше разберитесь с причинами такого поведения.

Одинокие Близнецы могут завязать отношения в начале месяца. Сначала ваша половинка будет казаться вам идеальной. Но со временем вы поймете, что соединили свою судьбу с человеком, который вам совсем не подходит. Следует быть осторожными с отношениями на работе. И ни в коем случае не связывайтесь с людьми в браке.

Прогноз для Близнецов в здоровье на март

В сфере здоровья проблемы вам не грозят. В этом месяце рекомендуется заниматься спортом, плаванием, пробежками. Однако во всем проявляйте чувство меры и не занимайтесь экстремальными видами спорта.

У некоторых Близнецов могут обостриться заболевания опорно-двигательного аппарата. Вам поможет массаж, физиотерапевтические процедуры и гимнатсика. Также в марте можно посещать косметологические процедуры, ухаживать за волосами и кожей - результат вас порадует.

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Автор: Екатерина Пулатова