В феврале Водолеи столкнуться с переработками и сложными переменами.

Февраль будет сложным месяцем для Водолеев. Однако все преодоленные вами трудности подарят вам новые возможности. Если вы сумеете пройти через все испытания - судьба щедро наградит вас. Для мужчин-Водолеев это будет месяц карьерных достижений. Если вам предложат повышение или новые обязанности - обязательно соглашайтесь. Для Водолеев-женщин февраль станет месяцем любви. Вам нужно пройти через недопонимания с вашим мужчиной - тогда отношения станут крепче.

В начале месяца вы будете полны амбиций и энергии. Водолеям захочется добиться большего, получить всё и сразу. Поумерьте свой пыл и не беритесь за множество дел. В конце февраля у Водолеев случится событие, которое им будет трудно принять. Возможно, вас предаст кто-то из друзей или вам придется сменить место жительства. Примите любые изменения, которые случатся с вами - всё обернется к лучшему.

Благоприятные дни для Водолея в феврале 2021 года:

3, 7, 13, 14,17, 20, 25, 26.

Неблагоприятные дни для Водолея в феврале 2021 года:

1, 5, 9,12,16,19, 23, 24.

Прогноз для Водолеев в работе и финансах

Читайте такжеВремя перемен для Тельцов и финансовая удача у Стрельцов: гороскоп на февраль для всех знаков ЗодиакаУспешным будет февраль для Водолеев, чья работа связана с общением с людьми либо с журналистикой. В феврале вы будете привлекать новых партнеров, легко заводить полезные знакомства, добывать нужную информацию и налаживать коммуникацию с клиентами. В целом месяц сулит продвижение по карьерной лестнице для всех Водолеев, но для этого вам придется много работать. Если вам придется оставаться после работы или работать по выходным, вам это окупится.

В финансовом плане у Водолеев всё будет хорошо, но только если у вас нет кредитов. Постарайтесь раздать все долги до середины февраля, иначе потом будет тяжело. В последний месяц зимы денег будет хватать впритык, поэтому можно немного экономить. Однако нельзя сокращать расходы на здоровье и детей.

Прогноз для Водолеев в любви и отношениях

Ваша половинка будет очень ранимой и обидчивой в начале месяца. Вы услышите в свой адрес несколько беспочвенных обвинений и грубых слов. Постарайтесь пережить этот трудный период. В конце февраля у Водолеев появится соблазн изменить своей половинке во время деловой поездки или командировке. Не поддавайтесь этому желанию! В феврале у вас будут хорошие отношения с родителями, но возможны конфликты с братьями и сестрами, если они у вас есть.

Для одиноких Водолеев это не самый удачный период, чтобы искать свою половинку. С одной стороны, вы будете крайне привлекательны для противоположного пола. С другой, сильная загруженность на работе и полное отсутствие энергии и сил помешают вам сохранять романтический настрой.

Прогноз для Водолеев в здоровье

В начале февраля возможны проблемы с артериальным давлением. В этом месяце из-за интенсивной работы возможно перенапряжение или даже нервный срыв. Чтобы не допустить этого, постарайтесь проводить свободное время на улице или с семьей. Не лишним будет посетить психотерапевта, сдать анализы крови. Это благоприятный месяц для ухода за кожей лица, использования масок и увлажняющих кремов.

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Автор: Екатерина Пулатова