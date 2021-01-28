Весам следует быть принципиальными и отдохнуть в конце месяца.

Гороскоп на февраль советует Весам сохранять оптимизм и жизнерадостный настрой. Не позволяйте себе унывать и падать духом. В этом месяце вам часто придется проявлять настойчивость или принципиальность. Не идите на уступки в тех ситуациях, где вам это не выгодно. Вас ожидают мелкие бытовые конфликты с родными - отстаивайте свою точку зрения, чтобы всё сложилось удачно.

Много времени в этом месяце у вас будет забирать работа. Вы будете редко видеться с друзьями. Самым сложным периодом будут первые две недели февраля - в это время возможны нервные срывы. Вторая половина февраля порадует вас неожиданной поездкой и налаживанием отношений с родителями. В этом месяце Весам стоит избегать любого риска и всех ситуаций, которые могут сложиться не в вашу пользу. В феврале вы будете неудачливыми, поэтому не испытывайте судьбу.

Благоприятные дни для Весов в феврале 2021 года:

3, 4, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 27.

Неблагоприятные дни для Весов в феврале 2021 года:

1, 2, 5, 10, 15, 16, 21, 28.

Прогноз для Весов в работе и финансах

В феврале Весы столкнутся с переработками и увеличением объемов работы. Возможны также придирки начальства и несправедливые упреки. Однако все сложности ожидают вас лишь в первой половине месяца. Вторая половина февраля - благоприятный период для того, чтобы немного расслабиться и разобраться с ворохом дел.

Очень успешным будет этот месяц для людей творческих профессий. Художники, музыканты, начинающие актёры и писатели смогут уделить любимому делу больше времени, сделать его прибыльным. В конце месяца Весам рекомендуется взять отпуск или хотя бы несколько выходных дней. Только во время отдыха вы сможете составить планы на будущее и решить сложные рабочие вопросы. Не рекомендуется в этом месяце менять работу, совершать рисковые сделки и увлекаться азартными играми.

Любовный гороскоп для Весов на февраль

Одинокие Весы получат шанс встретить свою половинку в первую неделю февраля. Однако отношения, которые вы начнете в этом месяце, не будут серьезными. С большой вероятностью чувства исчезнут так же внезапно, как они появились. Гороскоп не рекомендует вам заводить серьезные отношения, делать признания и планировать свадьбу в феврале.

Читайте такжеСексуальный гороскоп на февраль 2021: кого ждут самые жгучие ночиВ этом месяце гороскоп рекомендует уделять больше внимание вашей половинке - ей не хватает заботы. Делайте партнеру приятные сюрпризы и неожиданные подарки. Не ищите для этого повод - просто проявите свои чувства. Не стоит подавлять в себе стремление продемонстрировать свою романтическую сторону. В конце месяца будет удачный период, чтобы устроить себе небольшой медовый месяц. Отправьтесь вместе в путешествие или займитесь общим хобби. Лучше всего посещать места, где у вас есть общие воспоминания. Февраль будет удачным месяцем для исполнения родительских обязанностей. Вам удастся решить связанные с детьми трудности, которые вас долго беспокоят.

Прогноз здоровья для Весов на февраль

В последний месяц зимы Весам стоит внимательно следить за сердечно-сосудистой системой. Особенную осторожность нужно соблюдать людям с заболеваниями этих органов. Обязательно придерживайтесь диеты и принимайте все выписанные врачом препараты.

Также следить за своим здоровьем нужно Весам с сахарным диабетом. Удачным месяц будет для обладателей болезней спины. Также удача будет сопутствовать Весам, которые хотят сбросить лишний вес. Диета, тренировки и очищение организма в этом месяце пройдут успешно. Вы будете полны энергии и решимости - нужно лишь направить силы в правильно русло и не потратить их впустую.

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Автор: Екатерина Пулатова