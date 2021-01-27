В феврале вас может ожидать крупный кризис на работе или в семье.

Первая половина февраля у Тельцов пройдет в застое. У вас накопится множество дел и нерешенных вопросов. Возможен также кризис на работе и в личной жизни. В последний месяц осени Тельцам будет мешать свойственное их знаку упрямство и неумение идти на уступки. Чтобы разобраться с ворохом проблем, вам придется обратиться за помощью к родным и прислушиваться к их мнению - в одиночку вы не справитесь.

Вторая половина февраля станет для вас периодом поиска и новых предложений. У вас появится шанс познакомиться с новым человеком или получить приглашение на работу. Однако ретроградный Меркурий может вам помешать: при предложении работы могут выполнить не все условия контракта или не предоставить обещанное. Большие успехи ожидают Тельцов в хобби и увлечениях. А вот далекие поездки лучше отложить - это неблагоприятный месяц для путешествий.

Благоприятные дни для Тельца в феврале 2021 года:

1, 3, 10, 11, 16, 20, 23, 24.

Неблагоприятные дни для Тельца в феврале 2021 года:

4, 6, 13, 14, 18, 21, 27, 28.

Прогноз для Тельцов в работе и финансах

В феврале вам нужно регулярно поддерживать свой боевой настрой и внимательно следить за репутацией. Во второй половине февраля существует риск того, что кто-то из коллег припишет себе ваши заслуги или перебросит на вас свои неудачи. В конце месяца вам выпадет шанс попробовать себя в новой роли или взять на себя новые обязанности - обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ваше финансовое положение останется на прежнем уровне - Тельцам не грозят убытки или большой заработок.

Гороскоп для Тельцов в любви и семейной жизни

В феврале вам нужно любой ценой избегать ссор и конфликтов. Тельцам нужно научиться признавать свою вину и извиняться за сказанные обидные слова. Избегайте взаимных обвинений, будьте благоразумны и постарайтесь успокоить вторую половинку. В феврале возможны недопонимания с родителями. Не держите на них обиду - они проявляют беспокойство за вас.

Тельцам, чьи отношения завязались совсем недавно, необходимо более внимательно относиться к своему партнеру. Вашей половинке будет не хватать вашего внимания и похвалы. Одинокие Тельцы получат шанс познакомиться со своей половинкой до 5 февраля.

Прогноз здоровья для Тельцов на февраль

В последний месяц зимы Тельцам рекомендуется теплее одеваться и укреплять иммунитет, поскольку существует риск вирусных заболеваниях. Берегите нервную систему в начале февраля - в этот трудный период вы можете столкнуться со стрессом и перееданием. В целом февраль пройдет для вас благополучно и без серьезных проблем со здоровьем - вам больше будут мешать мнительность.

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Автор: Екатерина Пулатова