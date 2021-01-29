Февраль пройдет для Стрельцов благополучно.

Последний месяц зимы для Стрельцов будет удачным и спокойным периодом. Стрессовых и конфликтных ситуаций в этом месяце не предвидится. Знакомства, которые завязались у вас в этом месяце, будут очень полезны. В феврале вы будете одним из самых удачливых знаков - в любом деле вас будет сопровождать успех. Однако хитрить и пытаться заработать нечестным путем не стоит - ничего не получится.

При возможности отложите любые далекие поездки и командировки в этом месяце. Также избегайте споров и не давайте непрошенных советов. Ваши близкие и друзья должны сами решать свою судьбу - ваша помощь им только навредит. А вот вам отказываться от чужих советов не стоит - именно в них вы можете услышать очень важную информацию.

Благоприятные дни для Стрельца в феврале 2021 года:

3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 26, 27.

Неблагоприятные дни для Стрельца в феврале 2021 года:

4, 6, 11, 12,18, 19, 23, 24.

Прогноз для Стрельцов в работе и финансах на февраль

На работе в этом месяце вы ничего не достигните в одиночке. Обращайтесь за помощью к старшим и более опытным коллегам. Если это возможно, лучше вам работать в паре с кем-то. Стрельцам-руководителям стоит отложить все важные встречи, контракты и конференции на конец месяца - это самое удачное время для вас. На работе не проявляйте неприязнь к коллегам и заказчикам. Старайтесь улыбаться даже тем людям, которые вам неприятны, чтобы не нажить врагов.

Середина и конец февраля порадуют вас возможностью получить дополнительный доход. В целом в феврале у вас не будет проблем с финансами. Если у вас появятся лишние деньги - лучше не тратить их, а отложить на будущее. В этом месяце вы сможете накопить большую сумму денег, если откажитесь от лишних трат. Эти заначки выручат вас в следующем месяце.

Прогноз для Стрельцов в любви и семье

Удача в любви будет сопровождать тех Стрельцов, которые состоят в браке. Если вы ещё не сделали предложение своей половинке - сделайте это в феврале. Не ждите первого шага от своего партнера - вам нужно проявлять инициативу. Семейных Стрельцов ожидает идиллия в отношениях. Однако в конце месяца вы будете слишком чувствительны и ревнивы, что может испортить общение. Постарайтесь не обижаться по пустякам и не надумывать несуществующие проблемы. В первые две недели февраля вам стоит посетить родителей, а последние две - поехать на природу с детьми.

Читайте такжеПолная Луна 28 января сулит богатство трем знакам ЗодиакаВ феврале не стоит разрывать отношения со второй половинкой, даже если вы совсем не видите будущего с ней. Подождите до марта - возможно у вас всё наладится. Одиноким Стрельцам не стоит искать свою любовь среди друзей или знакомых. Удачными для вас будут знакомства в интернете.

Прогноз здоровья на февраль для Стрельцов

В последний месяц зимы у Стрельцов могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также есть риск подхватить простудное заболевание. В феврале уделите внимание состоянию вашей кожи. Расслабляйтесь после работы с помощью массажа, спа или бани. В первую неделю февраля не употребляйте алкоголь и жирное мясо. В конце месяца возможен серьезный сбой режима сна - не позволяйте себе засыпать слишком поздно.

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Автор: Екатерина Пулатова