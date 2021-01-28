Представителям данного знака Зодиака следует принимать решение, хорошо перед тем подумав.

С наступлением февраля 2021 года смело проявляйте инициативу как в домашних делах, так и в семейной жизни. Это могут быть, например, какие-то интересные мероприятия для всей семьи. Вполне вероятно в третий месяц зимы появление у представителей знака Скорпион интереса к спорту, образованию, развлечениям и романтике.

Представители знака Зодиака Скорпион склонны к стабильности, практичности и размеренности. Это не значит, что вы готовы мириться со всем, что преподносит судьба, – некоторым событиям вы будете противиться изо всех сил. Однако все же в феврале придется принимать вещи такими, как есть.

Благоприятные дни для Скорпиона в феврале 2021 года:

2, 5, 11, 12,16, 20, 23, 26.

Неблагоприятные дни для Скорпиона в феврале 2021 года:

1, 4, 9, 13, 18, 21, 25, 27.

Прогноз для Скорпиона в карьере и финансах

Звезды обещают Скорпионам хорошие перспективы в рабочей сфере. Главное, чтобы работа не повлияла на отношения с семьей. Ведь в погоне за деньгами вы рискуете потерять что-то более важное. Поэтому вам стоит пообщаться с близкими людьми и обсудить, в частности, вопросы, касающиеся работы. Вполне возможно, что от кого-то из них вы получите дельный совет.

Несмотря на финансовую стабильность, вам все же стоит помнить, что об экономии. Звезды предостерегают от крупных покупок, особенно это касается недвижимости. Лучше откладывайте свои сбережения в надежном месте. В то же время не отказывайте своим родственникам в займе, но с друзьями по данному вопросу стоит быть осторожнее.

Гороскоп для Скорпиона в любви и семье

Читайте такжеНазваны лучшие любовники по знаку ЗодиакаВ феврале 2021 года представители знака Скорпион будут встречаться с друзьями и знакомыми, украшать свой дом, проводить в нем вечеринки и, конечно, видеться с любимым человеком. У некоторых из них может появиться мысль о создании семьи, или же они могут захотеть перейти от свободных отношений к какой-то более традиционной форме.

В то же время влюбленные Скорпионы настолько сильно увлечены отношениями, что не видят определенной угрозы. Поэтому вам следует быть особенно осторожными в любовном плане. Вполне возможно вы попали в ловушку, где вами манипулируют.

Семейные Скорпионы столкнутся с непониманием в браке. Возможны скандалы и выяснения отношений и даже их разрыв. Астрологи советуют с холодной головой принимать все важные решения, чтобы потом не пожалеть.

Прогноз здоровья для Скорпиона на февраль

Февраль несет много угроз для Скорпионов. Звезды советуют избегать потенциально опасных ситуаций, а между активным и пассивным видом отдыха выбирать второе.

Есть большой риск получить серьезные проблемы со здоровьем из-за пагубных привычек. Прежде всего следует позаботиться о печени, исключив, в частности, алкоголь. Кроме того, в данный период возможны определенные проблемы со стороны эндокринной системы, а также проблемы со зрением.

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Автор: УНИАН