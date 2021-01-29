В феврале вы часто будете не в духе.

В феврале у Рыб дела будут идти хорошо, но вы почти всё время будете пребывать в плохом настроении. Вас ждут как приятные сюрпризы, так и мелкие неприятности. В личной жизни и семье возможны мелкие разногласия, но крупных ссор не будет. В начале месяца вам стоит сделать ставку на работу и карьерные достижения, а в конце - на улучшение отношений с родными.

В феврале главный враг Рыб - это ваше настроение. В этом месяце вы будете сталкиваться с частым желанием бросить всё и сбежать, или сорвать гнев на близких. Держите язык за зубами и сохраняйте благоразумие. Не позволяйте себе дерзить начальству, коллегам и родным - иначе наживете себе очень много проблем.

Благоприятные дни для Рыбы в феврале 2021 года:

1, 2, 10, 11, 16, 20, 23, 28.

Неблагоприятные дни для Рыбы в феврале 2021 года:

4, 5, 9, 13, 17,18, 25.

Прогноз для Рыб в работе и финансах на февраль 2021 года

В этом месяце вам придется проявлять упорство и терпение. Не пытайтесь достигнуть результатов хитростью, манипуляциями или короткими путями. Вам нужно работать честно и выкладываться на полную. В этом месяце возможно недопонимание с высшим руководством, но вы найдете поддержку среди коллег. Начальник часто будет вас хвалить, из-за чего вы можете зазнаться и переоценить свои способности. Не берите на себя слишком много обязанностей, поручите часть своим коллегам.

В феврале вы немного улучшите свое материальное положение, но крупных доходов ждать не стоит. Ретроградный Меркурий советует вам воздержаться от крупных трат в середине и конце месяца, не рисковать и не пробовать что-то кардинально новое. В конце февраля Марс в Тельце может подарить вам неожиданную крупную сумму денег, но расплатиться за это придется конфликтом в семье.

Прогноз для Рыб в любви и семье

Читайте такжеВремя перемен для Тельцов и финансовая удача у Стрельцов: гороскоп на февраль для всех знаков ЗодиакаВ последний месяц зимы Рыбы часто будут сталкиваться с разными недопониманиями и ссорами - и именно вы будете их виновников. Обидчивость, чувствительность и драматичность этого знака станет источником проблем. В феврале вы часто будете говорить обидные слова вашей половинке или срывать свое плохое настроение на близких. Постарайтесь держать себя в руках, а если не получится - искренне извинитесь.

Конец февраля будет для вас периодом романтики. Сделайте подарок своей половинке без повода. Организуйте романтический ужин или совместную поездку. Ваши чувства разгорятся с новой силой, а взаимопонимание улучшится. Для одиноких Рыб это неудачный месяц для поиска любви - отложите это до весны. Начатые в феврале отношения не будут продолжительными и не принесут вам счастья.

Гороскоп здоровья для Рыб на февраль

В этом месяце есть большой риск набрать лишние килограммы. Даже не склонные к полноте Рыбы должны следить за своим питанием и не переедать. В феврале вам нужно обязательно заниматься спортом - это залог вашего хорошего самочувствия. Спорт поможет вам улучшить настроение, разобраться с мыслями и не набрать лишний вес. Гороскоп советует вам заняться фитнесом, легкой атлетикой и пробежками. Также следует следить за состоянием зубов и волос. Рекомендуется купить лечебный укрепляющий шампунь и отказаться от краски для волос.

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Автор: Екатерина Пулатова