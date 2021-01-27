Февраль будет сложным месяцем для Раков в эмоциональном плане.

Февраль 2021 будет шумным и полным событий для Раков. Вам придется решать множество вопросов и общаться со многими людьми, что может быть трудно для застенчивых и молчаливых Раков. Старайтесь мыслить позитивно и не концентрироваться на плохом. Напряженным периодом будет первая неделя февраля - вы можете столкнуться с насмешками и унижениями. Вам понадобится поддержка семьи. Последние две недели февраля - благоприятный период для любви и дружбы, а также для возобновления общения.

В феврале Ракам не рекомендуется влезать в чужие проблемы. Вы можете помочь близким советом, но не берите на себя чужую работу - сделаете только хуже. На протяжении всего месяца вас ожидают финансовые трудности - подготовиться к ним нужно заранее.

Благоприятные дни для Рака в феврале 2021 года:

1, 2, 11, 12, 20, 22, 23, 26.

Неблагоприятные дни для Рака в феврале 2021 года:

3, 4, 9, 13, 16, 18, 24, 25.

Прогноз для Раков в карьере и финансах

Очень важными для вас будут хорошие отношения с начальством и коллегами. В феврале перед вами возникнут рабочие задачи, которые вы не сможете решить без команды. Договариваться с партнерами и клиентами в этом месяце будет непросто. В середине месяца на работе разгорится конфликт в вашем коллективе. Не принимайте ничью сторону и держитесь от него подальше. В феврале вас ждут финансовые трудности и незапланированные крупные траты. Держите заначку на такой случай и не берите в этом месяце кредиты и деньги в долг - иначе будете очень долго расплачиваться. Ракам нужно с умом распоряжаться финансами и покупать лишь необходимые вещи.

Прогноз для Раков в любви и семье

Эмоциональная сфера ваших отношений с половинкой будет нестабильной. В феврале вас ждут скачки настроения: сначала вы с партнером будете веселиться, затем между вами вспыхнет ссора, а спустя день нахлынет страсть. Вам будет очень трудно понять настроение и желания вашей половинки. В конце февраля отношения кардинально изменятся - либо вы выйдете на новый уровень, либо расстанетесь.

Читайте такжеСексуальный гороскоп на февраль 2021: кого ждут самые жгучие ночиВ середине февраля одиноких Раков ожидает взаимное романтическое влечение и хорошая возможность начать отношения. Бесполезно искать свою половинку среди знакомых и друзей - с вашей судьбой вы познакомитесь лишь в этом месяце.

Прогноз здоровья для Раков на февраль

Ваше самочувствие в феврале будет стабильным. Если вы имеете хроническую или затяжную болезнь - не ожидайте выздоровления в этом месяце, но и новые заболевания вам не грозят. В феврале вы столкнетесь с множеством трудностей, из-за чего часто будете испытывать стресс. Прийти в себя поможет спорт и частые прогулки на природе. Это удачное время для приобретения абонемента в спортзал или бассейн. В последнюю неделю месяца откажитесь от алкоголя и жирного мяса.

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Автор: Екатерина Пулатова