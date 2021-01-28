Февраль для Львов будет продуктивным и интересным месяцем.

Февраль 2021 года станет для Львов месяцем партнерства. В этом месяце вам нужно обращаться за помощью к коллегам, друзьям, родителям и второй половинке - в одиночке вам не справиться со всеми ожидающими вас трудностями. Также важно избегать ссор и научиться идти на уступки. Злостью и яростью вы ничего не добьетесь. В феврале вам часто будет казаться, что близкие хотят вас обидеть или задеть - но это ложное чувство. Не демонстрируйте свою мнительность и не провоцируйте конфликтные ситуации, чтобы не поссориться с близкими.

В феврале не рекомендуется совершать крупные сделки, брать большие кредиты и отмечать свадьбу. Все важные и крупные дела лучше отложить на март. Конец зимы порадует Львов и приятными сюрпризами. Вы можете обрести полезные знакомства или крепкую дружбу. Но для этого вам нужно чаще выходить из дома. Звезды советуют Львам не придерживаться никаких графиков и режимов - чаще балуйте себя и научитесь отдыхать.

Благоприятные дни для Льва в феврале 2021 года:

3, 8, 9, 16, 17, 21, 26, 27.

Неблагоприятные дни для Льва в феврале 2021 года:

2,4, 11, 12, 18, 24, 25.

Прогноз для Львов в карьере и финансах

В феврале вас ждет шанс улучшить свои навыки и стать хорошим профессионалом. Стремитесь к саморазвитию, приобретайте новые навыки, изучите новую технологию. Всё это поможет вам получить повышение на работе. В этом месяце возможны конфликты с коллегами - особенно с новенькими. Удачно сложится месяц для Львов-начальников и руководителей - ваши проекты будут успешными, а подчиненные покажут отличные результаты.

В финансовой сфере у Львов, скорее всего без проблем не обойдется. У семейных Львов возможны конфликты со второй половинкой. Ваши с партнером мнения относительно того, как распоряжаться общим бюджетом, будут сильно расходиться. Постарайтесь избегать конфликтов, решайте все дипломатическим путем.

Гороскоп для Львов в любви и семье

Месяц для Льва может начаться из семейных конфликтов. Возможны ссоры с родителями, братьями и сестрами. Отношения со второй половинкой будут складываться гармонично, но ваша чувствительность может всё испортить. Любовный гороскоп на февраль советует Львам не обижаться и не требовать от партнера слишком многого, быть терпеливее. В конце месяца может возникнуть конфликт на почве ревности - возможно, вы узнаете об измене.

Одиноким Львам стоит внимательно присмотреться к окружению. Ваша половинка скрывается среди знакомых и ждет, когда вы её заметите. Не ждите решительности от другого человека - сделайте первый шаг и сами признайтесь в своих чувствах. Если у Льва есть друг противоположного пола - ваша дружба может перерасти в нечто большее.

В начале февраля Львы могут столкнуться с заболеваниями кожи. Возможно возникновение угрей или акне. В конце месяца может напомнить о себе давно болевший зуб или недолеченный кариес - не тяните с походом к стоматологу. Ваше самочувствие в феврале будет зависеть только от вас. Частый стресс и недосыпание грозят постоянной головной болью и набором лишнего веса. Звезды советуют Львам проводить больше времени на свежем воздухе, следить за здоровьем зубов и отказаться от кофе и мучных продуктов.

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Автор: Екатерина Пулатова