В этом месяце вам следует проявлять осторожность и сдерживать свои негативные эмоции.

В феврале Козерогов ждет множество изменений в работе и семье, и не все они будут положительными. В феврале вы часто будете чувствовать внутреннюю агрессию и рискуете сорвать её на родных. Избегайте семейных конфликтов. В начале февраля возможны конфликты со второй половинкой. На время исчезнет взаимопонимание, и отношения будут казаться тяжелым грузом. Не позволяйте плохому настроению управлять вами.

В середине месяца вас ожидает подъём в карьере и развитие общения с друзьями. Но ваше плохое настроение может всё испортить. В это время вы будете ранимы и чувствительны. В конце февраля гороскоп советует вам стать скрытнее, не рассказывать своих секретов и не сплетничать - можете навлечь беду.

Благоприятные дни для Козерога в феврале 2021 года:

2, 3, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 26.

Неблагоприятные дни для Козерога в феврале 2021 года:

1, 4, 9, 13, 18, 19, 25, 28.

Прогноз для Козерогов в финансах и работе

На работе в этом месяце звезды советуют вам быть ниже травы и тише воды. Не участвуйте в сплетнях, интригах и заговорах. Никому не рассказывайте о своих карьерных амбициях - просто тихо работайте. Это удачный момент для смены места работы или перехода на новую должность. Успешным будет месяц для Козерогов, чья работа связана с расчетами и математикой. Не поддавайтесь на провокации недоброжелателей - вполне возможно, что они хотят занять ваше место.

Февраль - удачный месяц для крупных покупок вроде новой мебели и техники. А мелкие покупки могут вас разорить. Не рассказывайте никому о своих доходах и заначках и не одалживайте деньги в этом месяце.

Гороскоп для Козерогов в любви и семье

В начале февраля у одиноких Козерогов появится прекрасный шанс найти свою любовь. Вы можете услышать признание в любви от человека, который уже давно вам симпатичен. Звезды советуют ждать инициативы от другого человека и не делать первый шаг, иначе вас неправильно поймут.

Читайте такжеНазваны самые сексуально привлекательные знаки ЗодиакаСемейным Козерогам напротив можно и нужно проявлять инициативу. Между вами с партнером может возникнуть недопонимание, разрешить которое должны именно вы. Если вы не сделаете первый шаг к примирению - ваша ссора никогда не закончится. Не позволяйте друзьям и родным вмешиваться в ваши отношения и указывать вам как поступить. Особенно настойчивыми будут ваши родители, но их советы вам лишь навредят.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Из-за частых стрессовых ситуаций в феврале пострадает ваша нервная система. Постарайтесь проводить больше времени на свежем воздухе и пить травяной чай. В конце февраля существует риск обострения хронических заболеваний. В зоне риска находятся Козероги с больной спиной. Полезными для вас будут целебные массажи и грязевые ванны. В начале февраля рекомендуется отказаться от кофе и мучного, а в конце - есть больше орехов и морской рыбы.

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Автор: Екатерина Пулатова