Третий месяц зимы для представителей данного знака Зодиака может быть не очень легким, но безусловно приятным.

Февраль 2021 года для Дев пройдет под знаком готовности к любым вызовам и препятствиям, которые будут возникать на их пути. Будучи перфекционистами от природы, они в любом деле постараются добиться наивысшего результата. Если Девам это не удастся – то они огорчаться. Однако представители данного знака Зодиака очень будут гордиться собой в случае успеха.

Астрологи советуют не гнушаться поддержкой своих близких. Вполне возможно, что в феврале вам понадобится поддержка вашей второй половины. Имейте в виду, что вам как никогда нужна забота, ласка и любовь. Третий месяц зимы готов предоставить вам все эти чувства при условии большей открытости и менее язвительного отношения к людям.

Благоприятные дни для Девы в феврале 2021 года:

1, 2, 9, 11, 16, 20, 28.

Неблагоприятные дни для Девы в феврале 2021 года:

3, 4, 10, 14, 17, 18, 24, 25, 27.

Прогноз для Дев в карьере и финансах

Февраль 2021 года является достаточно удачным периодом для Дев, чтобы заняться планированием бизнеса или заполнением финансовых документов. Представители данного знака будут очень внимательными и не позволят себе что-то забыть или упустить. В решении любых вопросов будет сказываться ваша практичность, то есть будете учитывать конкретные действия, а не пустые слова.

В то же время ваша собственная гордость и раздражительность может несколько затруднить и запутать общение с окружающими. Речь идет прежде всего о деловых партнерах и трудовом коллективе. Звезды предостерегают, что Девам лучше не наживать врагов. Будьте готовы к проискам конкурентов.

Гороскоп для Дев в любви и семье

В феврале ваша повседневная жизнь будет хотя и не очень легкой, но безусловно приятной. При этом часто будет проявляться ваша взрывоопасность, что будет принести немало вреда. Поэтому Девам придется часто себя сдерживать от порывов с кем-то поссориться. Вам стоит учиться быть более вежливыми и терпеливыми, иначе можете наломать дров. Особенно это касается отношений родителей и детей.

Семейных представителей знака Зодиака ждет немало скандалов из-за их сварливого характера. Стоит понимать, что вторая половина устала терпеть ваши натиски. Астрологи советуют взять ситуацию под контроль и, хоть это и нелегко, быть более мягкими со своими любимыми.

Февраль готовит приятный сюрприз одиноким Девам. Чувства могут нахлынуть совсем с неожиданной стороны и по отношению человека, которого вы давно знаете. Вполне возможно, что романтические отношения завяжутся с кем-то из рабочего коллектива. Не противьтесь своим чувствам, а примите их как данность.

Прогноз здоровья для Девы на февраль

В феврале Девам нужно обследоваться на наличие серьезных заболеваний, особенно если вас уже давно мучают непонятные симптомы. Прежде всего представителям знака следует обратить внимание на проблемы с желудком. Возрастает вероятность развития гастрита, появления язвы, а также различных пищевых отравлений, связанных с употреблением непривычной пищи.

Во второй половине месяца вы почувствуете упадок сил из-за авитаминоза. Помочь здесь может медикаментозное лечение и правильный образ жизни. Поэтому Девам стоит забыть о вредных привычках, в том числе и злоупотреблении кофе, и больше высыпаться.

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Автор: УНИАН