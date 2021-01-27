В последний месяц зимы родные и друзья Близнецов будут нуждаться в их поддержке.

Близнецам звезды рекомендуют в феврале 2021 года не зацикливаться на своих планах, а активно помогать другим. Обязательно верните все долги в этом месяце - в том числе и моральные. Так вы почувствуете себя намного лучше. В феврале Близнецам рекомендуется заниматься только теми вещами, которые вам нравятся. В нелюбимых делах вас ждет неудача. В конце месяца вам выпадет шанс примириться с человеком, который давно вас обидел или и вовсе был вашим врагом. Примите эту возможность - вы можете стать хорошими друзьями. Звезды обещают Близнецам насыщенный и интересный месяц.

Благоприятные дни для Близнецов в феврале 2021 года:

9,13,17, 18, 21, 25, 26.

Неблагоприятные дни для Близнецов в феврале 2021 года:

5, 6, 10, 15, 16, 23, 24

Прогноз для Близнецов в работе и финансах

В этом месяце вы проявите свои лидерские качества и будете хорошим руководителем. Это удачный месяц для того, чтобы взять на себя главенство на проекте. В феврале важно оказать помощь и поддержку вашим коллегам - они точно это оценят.

Коллективная деятельность в феврале для Близнецов гораздо предпочтительнее индивидуальной. Не стесняйтесь спрашивать совета других и просить о помощи. Последний месяц зимы также гарантирует вам прибыль в новом деле. Это удачное время, чтобы устроиться на подработку или попросить повышение.

Прогноз для Близнецов в любви и семье

Как и на работе, в любви вам рекомендуется забыть о себе в этом месяце и позаботиться о своей половинке. Уделите внимание своему партнеру и покажите, что вам можно доверять. Особенно страстным периодом для вас будет День Святого Валентина - это удачное время, чтобы зажечь искру в отношениях.

В феврале звезды рекомендуют Близнецам заниматься совместной деятельностью со своей половинкой. Это может быть поход в горы или просмотр сериалов - главное, чтобы вы были вдвоем. Также не забывайте уделять время вашим родителям - они будут часто переживать за вас.

Одиноким Близнецам будет очень непросто завоевать сердце любимого человека. Февраль - неудачный месяц для любовного признания. Не торопитесь открываться своей половинкой - лучше сильнее сблизьтесь с ней и узнайте как можно больше о человеке.

Прогноз здоровья на февраль для Близнецов

В феврале самым уязвимым местом вашего тела будет спина. Не поднимайте тяжелых вещей и тепло одевайтесь - есть большой риск простудить поясницу или заработать остеохондроз.

В конце февраля для Близнецов наступает прекрасное время, чтобы заняться своей физической формой. Если вы давно хотели записаться в спортзал, похудеть или набрать мышечную массу - это подходящее время.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова