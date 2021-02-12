Влюбленные пары с нетерпением ждут Дня святого Валентина, чтобы обменяться трепетными клятвами, а одинокие сердца жаждут обрести вторую половинку. Астрологи считают, что в этот День Валентина четырем знакам Зодиака это удастся.
Об этом пишет mixnews.
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Овен - смелый и целеустремленный знак. Эти качества сыграют важную роль в его личной жизни в 2021 году. Одинокий Овен быстро возьмет дело в свои руки, показывая потенциальному партнеру, что он знает, чего хочет и каковы его ожидания от этих отношений. Главное в этой ситуации не испугать своего потенциального партнера.
Лев
Лев любит быть в центре внимания. В ближайшее время у Льва будет шанс встретить человека, для которого он станет центром вселенной. Лев будет подпитываться этими эмоциями и рискует потерять голову. Следите, чтобы новая любовь не стерла ваши личные границы.
Рыбы
Рыбам в этот День Валентина предстоит влюбиться в... самих себя. Относитесь к себе с такой же заботой и нежностью, как к своим близким. Доза любви к себе поможет не только почувствовать себя лучше, но и вашему окружению, которое увидит вас расслабленной и полной хорошей энергии.
Скорпион
Загадочные и страстные Скорпионы вскружат кому-то голову. Взрыв переживаний и эмоций будет действительно мощным, а новое знакомство будет наполнено чувственностью и интимностью. Главное - установите правила этой страстной игры.
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