У Овнов в конце года появится возможность найти вторую половинку.

Известный астролог Василиса Володина составила гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

У Овнов в конце года появится возможность найти вторую половинку. Звезды существенно повысят обаяние этих людей, так что у них получится производить отличное первое впечатление. Что касается финансовой стороны жизни, то в ней Овнам необходимо проявлять активность лишь в начале месяца. В конце декабря будет не самое удачное Полнолуние, которое может подпортить все планы. Все покупки лучше успеть совершить до 29 числа включительно.

У Тельцов начинается очень благоприятное время. Труднее всего им придется в третьей декаде месяца, потому что в этот период произойдет много астрологических событий, выбивающих из колеи. В целом декабрь можно назвать продуктивным месяцем, идеально подходящим для обучения и получения новых навыков. Все проблемы, которые встретятся на пути, можно расценивать как возможность стать лучше и мудрее.

Близнецы

Близнецам стоит начать декабрь с очищения своей энергетики от негатива. Это будет первостепенной задачей, ведь в противном случае начнется волна неудач и проблем. Необходимо использовать декабрь для того, чтобы договориться со своими врагами и недоброжелателями. При правильном подходе к переговорам Близнецам удастся обойти стороной войны и конфликты. Подобные победы будут намного приятнее, чем затяжные сражения. Это сэкономит кучу времени, денег, нервов и сил.

Рак

Ракам стоит научиться мыслить позитивно, особенно в первую декаду месяца. Оптимистичное настроение принесет много удачи в творческой деятельности. У Раков, голова которых не занята бытом, будет много новых идей. Они смогут познакомиться с новыми людьми, найти вторую половинку и новых друзей. Будут и случайные встречи, которые с высокой вероятностью станут судьбоносными. В общении с близкими людьми, друзьями и второй половинкой придется быть осторожнее, чтобы ненароком никого не обидеть словами.

Лев

Финансовая сторона жизни для людей этого Знака станет самой важной в декабре. Самыми неблагоприятными днями для покупок станут 19, 21 и 30 декабря. Первая половина месяца идеально подойдет для домашних дел и решения насущных задач. В конце года Львам необходимо будет прислушиваться к советам близких людей. Также им стоит почаще приходить на помощь нуждающимся в поддержке родственникам. У одиноких Львов ожидаются приятные знакомства.

Дева

Девам нужно настроиться на позитив и избавиться от негативных программ. Внутренний настрой будет определяющим в процессе достижения целей в декабре. Астрологи не давать никому пустых обещаний в конце этого года. Также желательно не оформлять кредиты, не брать займы и не давать денег в долг. В 2021 год нужно будет войти свободными от неприятных обязательств.

Весы

Весы по своей природе добры, поэтому ждут от окружающих того же самого. Если кто-то из окружения будет злиться без причины, лучше с этим человеком прекратить любое общение. Весы будут податливы из-за обостренной эмпатии. Одно дело — помогать нуждающимся, а другое — слушать бесконечные жалобы и негатив. С 10 по 21 число желательно успеть сделать все приготовления к новогодним праздникам, в том числе купить все подарки для близких.

Скорпион

Любовная сфера для Скорпионов в конце 2020 года будет очень важна, но в ней может не хватать удачи. Если в этой сфере всё будет спокойно и приятно, то в финансовых и рабочих делах тоже все станет прекрасно. Во второй половине декабря Скорпионам лучше подходить к решению всех задач и проблем осмотрительно и рассудительно. Стоит быть готовыми к внезапным переменам. Не нужно полагаться во всем на удачу.

Стрелец

Декабрь — время спонтанных успехов, но не стоит надеяться на случайность. У Стрельцов на протяжении всего декабря могут появляться интересные спонтанные идеи, что хорошо отразится на будущих успехах в финансовой сфере. Также это хороший период для путешественников и всех, кто занимается интеллектуальной деятельностью.

Козерог

Первая половина декабря для Козерогов будет крайне позитивной в финансовом плане, потому что Меркурий будет находиться в Стрельце. Это идеальное время для покупок, открытия нового бизнеса, поездок. Звезды и планеты хотят, чтобы Козероги не перегружали себя делами и делегировали некоторые полномочия окружающим. Это будет прекрасное время для занятий спортом и физической активности в целом.

Водолей

В декабре Водолеям стоит бороться с энергетическим истощением, потому что биополе может не успеть восстановиться к новогодним праздникам. Переутомляться не стоит, даже если на работе осталось много нерешенных проблем. Звезды не рекомендуют быть чрезмерно активными. Нужно обязательно оставить сил на предпраздничный шопинг и подготовку жилища к Новому году. Если этого не сделать, позитивное настроение может смениться апатией.

Рыбы

Рыбы будут в декабре находиться на энергетическом подъеме. Сил хватит на все, поэтому не нужно обходить стороной просьбы близких людей о помощи. Конец года — прекрасное время для обновления всей своей жизни — начиная от мелочей и заканчивая работой, увлечениями. Одиноких Рыб ждут приятные знакомства, в ходе которых можно будет найти человека, с которым захочется построить отношения. Людей этого Знака ожидает время озарений и ярких эмоций.

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Автор: УНИАН