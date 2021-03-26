Фортуна поддержит Весы в их начинаниях.

В апреле удача будет на стороне Весов, говорится в гороскопе от Tamby.info. Вы сможете достигнуть успеха даже в самых сложных ситуациях. Выберите для себя цель и начинайте действовать. Не делитесь своими планами даже с самыми близкими людьми и не лезьте в чужие дела. Держите любопытство при себе.

Ваша проницательность и рассудительность в апреле помогут наладить деловые контакты и поладить с недругами. Во второй половине месяца вас ждет много интересных знакомств, новых встреч, увлекательных поездок. Вы сможете приятно разнообразить будни.

Благоприятные дни в апреле 2021 года для Весов:

3, 9, 17, 22, 30.

Неблагоприятные дни апреля 2021 года для Весов:

2, 5, 13, 20, 24, 29.

Гороскоп для Весов в работе и финансах

Читайте такжеГороскоп для Стрельцов на апрель 2021: проявляйте инициативу и не бойтесь экспериментовАпрель очень плохо подходит для смены работы и трудоустройства. В этих делах вы столкнетесь со значительными трудностями. Во второй половине апреля возможно нарастание напряженности на работе. В решении проблем учитывайте мнение коллег.

Служебная обстановка изменится в лучшую сторону после 18 апреля. Ваши отношения с начальством улучшатся, вы завоюете уважение коллег. Весы смогут по максимуму использовать свои профессиональные умения и закрепиться на достигнутых позициях. В конце апреля возможны значительные финансовые затруднения.

Гороскоп для Весов в личной жизни и семье

В течение месяца складываются благоприятные возможности для завязывания увлекательных знакомств. Весам удастся найти половинку или укрепить текущие отношения с помощью общих увлечений. Удачной будет интимная сфера Весов. Секс укрепит ваши отношения и поможет найти взаимопонимание.

В апреле очень важны общие интересы. Стремление самоутвердиться может ухудшить отношения. В спорных ситуациях старайтесь найти решение, которое устроит обоих. Нежелательно настаивать на своем мнении.

Прогноз для Весов в здоровье

Самыми уязвимыми местами Весов будут шея, горло, щитовидная железа. Важно употреблять продукты с высоким содержанием йода. Также повышается риск отравления, поэтому внимательно следите за качеством продуктов питания. Не злоупотребляйте алкоголем в апреле.

Апрель - хороший период для обследования состояния здоровья. Можно сделать УЗИ, рентген, компьютерную томографию. Вначале месяца возможен упадок сил, однако к концу апреля энергии станет больше.

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Автор: Екатерина Пулатова