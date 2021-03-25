Апрель будет довольно напряженным месяцем для Тельцов.

Второй весенний месяц станет для Тельцов периодом подведения итогов и завершения дел, сообщает гороскоп от TamBY.info. Особенно важным будет этот период для представителей знака, которые празднуют в апреле день рождения. К этому празднику нужно завершить все дела, раздать долги, составить план на год.

В целом месяц будет довольно напряженным для Тельцов. Чтобы не столкнуться с апатией и переутомлением, важно быть терпеливыми. Не пытайтесь успеть сразу во всех делах и не ждите быстрых результатов. Также будьте терпеливее к своим близким, позвольте им ошибаться. С переходом Солнца в знак Тельца (21 апреля) ваше настроение улучшится, появится больше энергии. Это самый творческий и продуктивный период апреля для Тельцов.

Благоприятные дни апреля 2021 года для Тельца:

6, 11, 13, 16, 20, 24.

Неблагоприятные дни в апреле 2021 года для Тельцов:

1, 8, 19, 22, 25, 28.

Гороскоп для Тельцов в работе и финансах

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 22-28 марта: Овнам надо следить за питанием, а Львам - больше спатьАпрель будет очень бурным и активным месяцем. Вас ждет множество перемен и новых обязанностей. Не все изменения будут приятными. С коллегами могут быть препо­ны и разногласия. Не вступайте в споры и конфликты, но оставайтесь при своем мнении. Лучший выход - поблагодарить коллег за высказанное мнение, но сделать по-своему.

В последнюю неделю апреля можно решать вопросы с начальством, просить о повышении. В это время руководство будет благосклонно к вам. Вы сможете завоевать уважение в коллективе и стать авторитетом.

В сфере финансов Тельцам нужно жить по пословице: "подальше положишь - поближе возьмешь". Ваши предусмотрительность и бережливость положительно скажутся на состоянии семейного бюджета. Не лишним будет сэкономить сейчас и сделать себе заначку на будущее. К концу месяца нужно раздать все долги и кредиты.

Прогноз для Тельцов в любви и семье

В апреле у Тельцов высока вероятность конфликтов с близкими, будет довольно сложно удержаться от выяснения отношений. Однако обиды забудутся так же быстро, как и возникнут. Возможно ухудшение отношений с подрастающими детьми. В апреле рекомендуется чаще проводить семейные встречи, собираться за одним столом с родными.

В супружеских отношениях нужно уделять больше внимания интимной сфере. Это благоприятный месяц для того, чтобы узаконить ваши отношения. Если ваше сердце свободно, то шансы встретить свою любовь будут очень высоки. Сейчас вы как никогда привлекательны и полны страсти. Во второй половине апреля вы будете привлекать к себе много внимания противоположного пола.

Гороскоп для Тельцов в здоровье

Читайте такжеНазван самый эгоистичный знак Зодиака в любвиВ первой половине апреля Тельцы легко справятся с любыми нагрузками, если не станут хандрить. Не забывайте о правильном сбалансированном питании и физических нагрузках. Если вам нужно регулярно принимать таблетки или делать процедуры - не отклоняйтесь от графика.

Во второй половине апреля хорошо заниматься профилактикой болезней поджелудочной железы и почек. Можно пить травяные чаи. Даже если у вас нет проблем с этими органами, фиточаи помогут поддержать ваш ослабленный после зимы организм. Гороскоп рекомендует Овнам есть меньше соленой и копченой пищи.

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Автор: Екатерина Пулатова