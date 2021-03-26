В этом месяце вас ждет много неожиданных поворотов судьбы.

Апрель подарит Скорпионам множество поворотов судьбы, не все из которых будут приятны, говорится в гороскопе Tamby.info. Ваша жизнь во многом изменится, а непонятные препятствия и слухи могут выбить вас из колеи. Скорпионам придется смириться с тем, что не всё пройдет по вашему сценарию. Возможны служебные интриги. Крайне важно выполнять все свои обещания в апреле, иначе отношения с близкими будут испорчены.

Все происходящие с вами события постарайтесь оценивать с разных точек зрения. Собирайте всю доступную информацию, но не слишком ей доверяйте: частично она может быть ложной. Не доверяйте слухам о ваших близких и друзьях. Возможно, кто-то хочет спровоцировать вас. Сдерживайте раздражение, будьте осторожны в высказываниях. В конце апреля снять напряжение помогут дружеские посиделки.

Благоприятные дни в апреле 2021 года для Скорпиона:

5, 6, 10, 11, 20, 24, 25.

Неблагоприятные дни в апреле 2021 года для Скорпионов:

4, 8, 15, 16, 22, 28, 29.

Гороскоп на апрель для Скорпионов в деньгах и карьере

Читайте такжеГороскоп на апрель 2021 Лев: будьте лидером и не провоцируйте конфликтыНа работе в апреле вас ожидает напряженный период. Скорпионам будут непонятны мотивы коллег и их отношения к вам. Однако к концу месяца всё прояснится. Не стоит выносить на всеобщее обсуждение свои достижения, что бы не вызвать зависть и интриги.

Внимательно отнеситесь к просьбам и заданиями руководства. Вас могут проверить на соответствие занимаемой должности. Финансовое положение будет довольно трудным. Если вы проживаете в семье, следите за семейным бюджетом самостоятельно. К концу апреля положение улучшится, появятся неожиданный доход.

Гороскоп для Скорпионов в любви и личной жизни

В начале месяца в полосу расцвета любви и дружбы. Однако ваши отношения могут омрачить необоснованные придирки, подозрения и приступы ревности. Позвольте себе довериться половинке. В середине апреля может возникнуть недопонимание при разделении семейных обязанностей. Постарайтесь прислушаться к своему партнеру.

В общении с детьми постарайтесь достигнуть взаимопонимания и общаться с ними по-дружески. Если родственники предложат вам помощь в любом деле - не отказывайтесь. Также прислушайтесь к их советам.

Прогноз для Скорпионов в здоровье

В апреле Скорпионам рекомендуется перейти на диетическое питание, чтобы предупредить заболевания желудка. Высока вероятность отравлений. Не злоупотребляйте алкоголем и газировкой. Не забывайте и о профилактике простудных заболеваний. При возникновении заболеваний горла нужно сразу их лечить, иначе могут быть осложнения. Если имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, следует поберечь нервы.

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Автор: Екатерина Пулатова