В апреле Рыбам нужно чаще проявлять напористость.

В апреле Рыбам предстоит заняться важными и великими делами, но без спешки и суеты, сообщается в гороскопе от Tamby.info. Рыбам придется часто проявлять инициативу и брать дополнительные обязанности. Не стоит попусту тратить время на пустые разговоры и сплетни. В апреле вас ждет множество достижений, но не стоит ими хвастаться. Рыбам стоит быть скромнее и помнить, что счастье любит тишину.

Самым удачным периодом апреля станет середина месяца. В этот период Рыб ждут поездки, знакомства, новые впечатления и любопытные новости. Гороскоп рекомендует Рыбам чаще отключать гаджеты и выезжать на природу. В апреле представителям этого знака нельзя быть пассивными и безучастными. Нужно проявить хватку и напористость, что нехарактерно для этого знака.

Благоприятные дни апреля 2021 года для Рыбы:

1, 5, 11, 15, 16, 19, 24, 28.

Неблагоприятные дни для Рыбы в апреле 2021 года:

3, 4, 9, 13, 17, 22, 23, 25.

Гороскоп для Рыб в работе и деньгах

Читайте такжеГороскоп на апрель 2021 Лев: будьте лидером и не провоцируйте конфликтыНе избегайте новых встреч и знакомств в апреле - на работе вам пригодятся полезные контакты. Следите за работой более опытных коллег и прислушивайтесь к их мнению. В середине апреля будет полезно сменить обстановку и получить новые впечатления. К примеру, будет полезно съездить в командировку или пройти дополнительные курсы.

В середине апреля нужно переходить от разговоров к действиям. В последнюю неделю апреля не стоит планировать никаких важных дел и переговоров. Это время лучше использовать для завершения, а не для начинаний. В финансовом отношении апрель будет благоприятным месяцем. Вам вернут долги.

Гороскоп для Рыб в отношениях и семье

В апреле между Рыбами и их половинкой может почувствоваться холод. Осложнять отношения будут слухи недоброжелателей и злые языки. Не слушайте никого, кроме своего сердца. Звезды сулят необычные судьбоносные знакомства во второй половине апреля для одиноких Рыб. Будьте общительнее и не бойтесь сделать первый шаг.

В середине апреля ваши романтические надежды оправдаются. Вас ожидают приятные переживания. Вы примиритесь с родственниками, с которыми у вас были разногласия. Хороший период для занятий совместными бытовыми делами и ремонтом. Крайне не рекомендуется пытаться возобновить старые отношения в этом месяце. Вы рискуете наступить на те же грабли.

Здоровье Рыб в апреле 2021 года

Не забывайте поддерживать организм в тонусе и бороться с авитаминозом. Полезными для здоровья будут плавание и водные процедуры. В апреле Рыбы могут столкнуться с частыми скачками артериального давления. Во второй половине месяца стоит беречь нервы пить больше зеленого чая. Это благоприятный период для посещения стоматолога.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова