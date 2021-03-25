Апрель будет для Раков интересным и переменчивым месяцем.

Апрель запомнится Ракам интересными переменами и открытием новых перспектив, говорится в гороскопе от Tamby.info. Сильнее всего перемены коснутся работы. В апреле вам придется во всём рассчитывать только на свои силы. Близкие друзья и родственники не смогут помочь вам, а их советы только навредят.

В середине апреля напряженная обстановка разрядится, вам удастся выполнить планы. Это хорошее время для путешествий и отдыха, смены стрижки. В конце месяца стоит посвятить больше времени друзьям. Успешно пройдут вечеринки и посиделки. Вы сможете обрести понимание с товарищами и уладить конфликты.

Благоприятные дни апреля 2021 года для Раков:

1, 5, 11,16, 19, 21, 24 апреля.

Неблагоприятные дни апреля 2021 года для Рака:

3, 8, 13, 17, 22, 23, 28 апреля.

Гороскоп для Раков в работе и деньгах

В апреле в работе Раку предстоит проявить себя по максимуму, будьте готовы к напряженному времени. Однако ваши старания окупятся деньгами и уважением коллег и руководства. Проекты и задачи, начатые в апреле, растянутся очень надолго. Не начинайте новых дел, если не готовы долго ими заниматься.

Финансовая ситуация будет непредсказуемой: доходы придут оттуда, откуда вы и не ожидали, а траты будут совершенно неожиданными. Во второй половине месяца вас ждет финансовое благополучие. Вы сможете позволить себе покупки по душе и выгодно вложить деньги. Но брать кредиты всё же не стоит.

Семья и любовь Раков в апреле 2021

На личную жизнь будет сильно не хватать времени, что может стать поводом для упреков вашей половинки. В апреле вам точно будет не до романтики. Астрологи рекомендуют глушить любые конфликты. Черед ссор наверняка приведет вашу пару к расставанию. К середине апреля назревшие конфликты с любимым человеком либо сойдут на нет, либо уйдут и вместе с ним.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 22-28 марта: Овнам надо следить за питанием, а Львам - больше спатьОбщение с родственниками и родителями будет приятным. Родные будут радовать вас приятными сюрпризами и протянут руку помощи. Если ваша интуиция расходится с советами близких - доверьтесь ей и никого не слушайте. Общение с детьми также сложится удачно, но только если вы будете относиться к ним как к равным себе.

Прогноз для Раков в здоровье

В первой половине месяца Раки будут уязвимы перед хроническими заболеваниями. Берегите суставы и особенно стопы ног. Физические нагрузки, спорт и особенно водные виды, а также водные процедуры окажут свое эффективное и позитивное действие на ваш организм.

Главной угрозой второй половины апреля будут скачки артериального давления и головные боли. Особенно внимательными нужно быть тем Ракам, которые часто сталкиваются с пониженным или повышенным давлением. Старайтесь больше бывать на воздухе и проходить расслабляющие процедуры.

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Автор: Екатерина Пулатова