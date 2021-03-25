Апрель будет для вас довольно напряженным месяцем.

Во второй месяц весны Овнов ждут как падения, так и взлеты, сообщает гороскоп от TamBY.info. В начале апреля Овны будут полны сил и решимости, однако уже к середине месяца ваша энергия иссякнет. Вы часто будете сталкиваться с проблемами, которые будете не в силах решить в одиночку. Очень тяжело будут давать далекие поездки. Новые знакомства будут бесперспективными и неинтересными.

Чтобы этот месяц не стал для вас адом, не нужно тратить энергию на бесполезное общение и споры. Часто вам будет хотеться устроить ссору по пустякам с родными и коллегами - не поддавайтесь этому желанию. Вам необходимо контролировать свои эмоции и настроение, беречь нервную систему.

Благоприятные дни апреля 2021 года для Овнов:

3, 8, 11, 13, 18, 22.

Неблагоприятные дни апреля 2021 года для Овна:

2, 6, 10, 20, 26.

Гороскоп для Овнов в финансах и работе

Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаВ апреле вам нужно быть инициативными, чтобы добиться карьерных успехов. Но важно не перестараться, иначе вас будут принимать за выскочку. Коллегам может понадобиться ваш совет - не отказывайте им в помощи. В дальнейшем вам понадобится поддержка сослуживцев и их доверие. В апреле не стоит надеяться на повышение или премию от начальства - вряд ли вы получите поддержку.

В финансовых вопросах апрель года не сулит Овнам перспектив. В начале месяца возможны финансовые проблемы. Крупные покупки лучше всего совершать в середине апреля. Во второй половине месяца Овны могут завязнуть в рутине. Возможно вам понадобится спрятанная заначка.

Гороскоп для Овнов в любви и семье

Первая половина апреля обозначится множеством конфликтов по пустякам и приступами ревности. Постарайтесь успокоиться и действовать по разуму, а не по эмоциям. В апреле у некоторых Овнов возникнет соблазн возобновить старые отношения - но вряд ли с этого что-то получится. Во второй половине апреля вы будете креативными, непринужденными и романтичными. Воспользуйтесь этим, чтобы удивить и порадовать свою половинку.

Одинокие Овны имеют большой шанс встретить настоящую любовь, которая приведет к счастливому браку. Семейным Овнам нужно пересмотреть свое общение с детьми. И вы, и ваш ребенок в этом месяце будете проявлять сильное упрямство. Постарайтесь поступить как взрослый человек и первым уступить своему чаду.

Здоровье Овна в апреле 2021 года

В первой половине апреля организм Овна будет легко восприимчив к аллергиям и инфекциям. Важно в этом месяце поддерживать иммунитет и употреблять больше витаминов. Неудобная обувь в этом месяце приведет к длительным нежелательным последствиям. В апреле важно избегать переутомления и напряжения на глаза.

У женщин-Овнов удачное время для косметических процедур и борьбы с целлюлитом. Однако экспериментировать не стоит. Используйте натуральные питательные маски или проверенные, подходящие вам косметические средства. Ваша кожа прекрасно обновится, и вы останетесь довольны результатом.

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Автор: Екатерина Пулатова