Гороскоп для Овнов на апрель 2021 / фото ua.depositphotos.com

Во второй месяц весны Овнов ждут как падения, так и взлеты, сообщает гороскоп от TamBY.info. В начале апреля Овны будут полны сил и решимости, однако уже к середине месяца ваша энергия иссякнет. Вы часто будете сталкиваться с проблемами, которые будете не в силах решить в одиночку. Очень тяжело будут давать далекие поездки. Новые знакомства будут бесперспективными и неинтересными. 

Чтобы этот месяц не стал для вас адом, не нужно тратить энергию на бесполезное общение и споры. Часто вам будет хотеться устроить ссору по пустякам с родными и коллегами - не поддавайтесь этому желанию. Вам необходимо контролировать свои эмоции и настроение, беречь нервную систему.

Благоприятные дни апреля 2021 года для Овнов

3, 8, 11, 13, 18, 22. 

Неблагоприятные дни апреля 2021 года для Овна

2, 6, 10, 20, 26.

Гороскоп для Овнов в финансах и работе

Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаВ апреле вам нужно быть инициативными, чтобы добиться карьерных успехов. Но важно не перестараться, иначе вас будут принимать за выскочку. Коллегам может понадобиться ваш совет - не отказывайте им в помощи. В дальнейшем вам понадобится поддержка сослуживцев и их доверие. В апреле не стоит надеяться на повышение или премию от начальства - вряд ли вы получите поддержку.

В финансовых вопросах апрель года не сулит Овнам перспектив. В начале месяца возможны финансовые проблемы. Крупные покупки лучше всего совершать в середине апреля. Во второй половине месяца Овны могут завязнуть в рутине. Возможно вам понадобится спрятанная заначка.

Гороскоп на апрель для Овнов / фото ua.depositphotos.com

Гороскоп для Овнов в любви и семье

Первая половина апреля обозначится множеством конфликтов по пустякам и приступами ревности. Постарайтесь успокоиться и действовать по разуму, а не по эмоциям. В апреле у некоторых Овнов возникнет соблазн возобновить старые отношения - но вряд ли с этого что-то получится. Во второй половине апреля вы будете креативными, непринужденными и романтичными. Воспользуйтесь этим, чтобы удивить и порадовать свою половинку.

Одинокие Овны имеют большой шанс встретить настоящую любовь, которая приведет к счастливому браку. Семейным Овнам нужно пересмотреть свое общение с детьми. И вы, и ваш ребенок в этом месяце будете проявлять сильное упрямство. Постарайтесь поступить как взрослый человек и первым уступить своему чаду.

Здоровье Овна в апреле 2021 года

В первой половине апреля организм Овна будет легко восприимчив к аллергиям и инфекциям. Важно в этом месяце поддерживать иммунитет и употреблять больше витаминов. Неудобная обувь в этом месяце приведет к длительным нежелательным последствиям. В апреле важно избегать переутомления и напряжения на глаза.

У женщин-Овнов удачное время для косметических процедур и борьбы с целлюлитом. Однако экспериментировать не стоит. Используйте натуральные питательные маски или проверенные, подходящие вам косметические средства. Ваша кожа прекрасно обновится, и вы останетесь довольны результатом.

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Автор: Екатерина Пулатова