Апрель будет насыщенным месяцем для Льва.

В апреле Львов ожидает весеннее настроение и масса заманчивых предложений, сообщает гороскоп от Tamby.info. Особенно успешно будет складываться общение с зарубежными друзьями и коллегами. Львов порадуют совместные творческие проекты, развлекательные поездки и приятные покупки. Сейчас желания совпадают с возможностями.

В апреле Львы будут полны сил и вдохновения. Проявляйте инициативу и покоряйте новые вершины. Чтобы достигнуть намеченных целей, вам придется хорошо потрудиться. Во второй половине месяца Львам можно рассчитывать на поддержку друзей и родных. В последнюю неделю апреля нужно соблюдать большую осторожность при езде за рулем. Лучше совсем не водить машину.

Благоприятные дни в апреле 2021 года для Львов:

3, 4, 13, 18, 26 апреля.

Неблагоприятные дни апреля 2021 года для Льва:

1, 8, 15, 20, 25, 29 апреля.

Гороскоп для Львов в работе и финансах

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на апрель 2021: когда можно стричься и завивать волосыМасштабные проекты и сбор команды в марте вряд ли закончатся успехом для Львов. Особенно нежелательно обсуждение соглашений и заключение договоров. Договоры будут выполняться не в вашу пользу, а финансовые риски не оправдаются. Рекомендуется сосредоточиться на незавершенных и текущих делах.

В апреле вам представится возможность проявить свои лидерские качества и организаторские способности. Даже если роль руководителя не прельщает вас, обстоятельства на работе вынудят взять инициативу в свои руки. В финансовом плане не предвидится рост доходов. Постарайтесь не тратить деньги на хотелки и развлечения и покупать лишь необходимое.

Семья и личная жизнь Львов в апреле 2021

Семейные бытовые заботы в течение апреля решатся легко и без усилий с вашей стороны. В воспитании детей нужно дать им больше самостоятельности. Позвольте ребенку самостоятельно заняться каким-либо делом и контролируйте его издалека. Вы обязательно увидите, как он горд, счастлив и доволен результатами.

В отношениях Львов в этом месяце может возникнуть непонимание. Спокойно переждите неприятный период и переключитесь на повседневные дела. Ни в коем случае не раздувайте конфликт. Обиды могут привести вашу пару к расставанию. В конце месяца у вас появится возможность приятно и весело провести время со своей половинкой, а также устроить дружескую вечеринку.

Гороскоп для Львов в здоровье

В апреле велика вероятность простудных заболеваний. Особенно уязвимы гортань, трахея и щитовидная железа. Одевайтесь по погоде, употребляйте больше витаминов и не забывайте проветривать комнату, чтобы в воздухе не размножались микробы. С весенним авитаминозом вам помогут справиться молодая зелень и цитрусовые.

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Автор: Екатерина Пулатова