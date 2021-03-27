В апреле не стоит проявлять инициативу в работе и отношениях.

В апреле Козерогам следует воздержаться от новых начинаний, сообщается в астропрогнозе от Tamby.info. Вам нужно беречь нервную систему и воздерживаться от стрессов. Очень важно высыпаться и больше отдыхать. Не пытайте выполнить все рабочие обязанности в ущерб здоровью. Козерогов ожидают приятные встречи со старыми знакомыми. В последнюю неделю месяца вас ждет неприятный сюрприз и работа над ошибками.

В конце месяца Козероги будут вспыльчивыми и часто взрываться по пустякам. Направьте вашу энергию не в ссоры, а в хобби и спорт. Во второй половине месяца вы сможете достичь успеха на работе и в личной жизни с помощью целеустремленности и чувства юмора. Но не пытайтесь пробиться нечестным путем.

Благоприятные дни апреля 2021 года для Козерогов:

1, 6, 7, 12, 15, 20, 24, 28.

Неблагоприятные дни апреля 2021 года для Козерога:

4, 13, 18, 19, 22, 30.

Гороскоп для Козерогов в финансах и работе

Читайте такжеГороскоп для Близнецов на апрель 2021: будьте лидером и отправьтесь в путешествиеУспех на работе зависит от ваших отношений с коллегами. Позвольте коллективу принимать решения, не берите на себя важных обязательств и лидерства. В апреле вам пригодятся новые контакты и полезные знакомства. В середине апреля будет полезно заняться самообразованием и пройти дополнительные курсы по специальности.

Во второй половине апреля Козероги придумают оригинальный план, который поможет повысить доход. Последняя неделя апреля будет очень удачной для представителей знака с творческими профессиями. В этот период Козероги получат дополнительный заработок из подработки или премию.

Прогноз для Козерога в любви и семье

В семье вам нужно проявить организаторские способности, продумать совместный досуг. К счастью, в этом Козерогам нет равных. Эмоциональные перепады и приступы раздражительности порой будут омрачать супружескую жизнь. Не торопите свою половинку в решениях и наберитесь терпения, особенно если вы встречаетесь недолго.

В апреле стоит уделять больше внимания интимной сфере. В середине апреля будет удачный период для одиноких Козерогов. Вы будете очень популярны среди противоположного пола. В последнюю неделю месяца любовные отношения и общение с детьми будут только радовать.

Гороскоп для Козерогов в здоровье на апрель

В апреле Козероги могут столкнуться с недомоганием, причину которого будет очень сложно установить. Доктора в это время могут ставить совершенно разные диагнозы. В этом месяце будет повышенный риск сосудистых заболеваний и головных болей. Во второй половине апреля удачно пройдет лечение хронических болезней.

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Автор: Екатерина Пулатова