В апреле Девам нужно собрать все силы и действовать быстро.

Апрель будет напряженным и противоречивым, сообщает гороскоп от Tamby.info. Обстоятельства вынудят Дев принимать мгновенные решения и действовать, не оглядываясь назад. Вам пригодится умение контролировать ситуацию. В середине апреля вас поставят в ситуацию, где нужно искать компромисс между своими интересами и семейными или рабочими.

В апреле Девы могут быть импульсивными и раздражительными, что может привести к опасным ситуациям. В середине месяца желательно уменьшить активность и разобраться в себе, подвести итоги, составить планы. В последнюю неделю апреля вы будете продуктивными и творческими. Вас ждет большой успех в вашем хобби.

Благоприятные дни апреля 2021 года для Дев:

1, 5, 15, 20, 28 апреля.

Неблагоприятные дни в апреле 2021 года для Девы:

3, 10, 17, 22, 27, 30 апреля.

Гороскоп для Дев в карьере и деньгах

Мнение начальства и карьера Дев напрямую зависят от того, как вы себя зарекомендуете. Постарайтесь посещать служебные мероприятия, деловые встречи и конференции. Соблюдайте правила этикета, больше общайтесь с клиентами. Во второй половине месяца предстоит много бумажной работы. Есть вероятность случайно узнать информацию, которая резко изменит карьерные планы.

Финансовое положение в апреле может быть затруднительным. Возможно, Девы будут вынуждены отдавать старые долги. Астрологи не рекомендуют вам брать кредиты и деньги взаймы в этот период.

Гороскоп для Девы в любви и личной жизни

Девам нужно научиться сдержанности и спокойствию. Слишком интенсивные эмоциональные всплески могут напугать или расстроить близкого человека. В апреле вам нужно обязательно выполнять все свои обещания и не начинать новых дел. Возможно, в этом месяце у вас появится соблазн начать отношения на стороне. Не поддавайтесь этому. Обман обязательно раскроется и ваши отношения будут разрушены.

В семейной жизни вы потратите много времени и сил на организацию полезного детского досуга. Если вы задумали порадовать детей, праздники и развлекательные мероприятия лучше провести в домашней обстановке. Развивайте таланты своих детей и их творческие способности.

Прогноз для Девы в здоровье на апрель 2021

Из-за весеннего авитаминоза есть риск обострения хронических заболеваний носоглотки. Принимайте достаточно витаминов с овощами и фруктами и проводите больше времени на свежем воздухе. В первой половине месяца могут возникнуть заболевания почек и мочевого пузыря. Не стоит затягивать с лечением.

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Автор: Екатерина Пулатова