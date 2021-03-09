Астрологи говорят, что даже если сегодня возникнет конфликт, скорее всего, он быстро утихнет.

Астрологи прогнозируют, что во вторник, 9 марта, ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Сегодня Овна будет преследовать ощущение, что ему чего-то в жизни не хватает. Звезды сулят, что вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное.

Телец

Сегодня Тельцу захочется перемен, поэтому этот знак Зодиака захочет затеять дома генеральную уборку либо перестановку.

Близнецы

Во вторник, 9 марта, дела у Близнецов будут складываться легко. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих.

Рак

Сегодня Рак захочет проявить себя в качестве командира, но окружающие не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках.

Лев

Сегодня Лев будет настроен весьма оптимистично. Во вторник любые принятые этим знаком Зодиака решения будут отличаться мудростью и взвешенностью.

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Дева

9 марта Дева рискует упустить многочисленные возможности, разменяв всю свою энергию на пустяки. Звезды советуют сосредоточиться на чем-то действительно важном.

Весы

Сегодня судьба готова предоставить Весам все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии.

Скорпион

Сегодня Скорпион сможет разрулить все конфликтные ситуации. Астрологи советуют в этот день заняться домашними делами.

Стрелец

Сегодня Стрелец не настроен на конфликт готов спокойно пережить любые разногласия.

Козерог

9 марта Козероги могут поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате, у него все получится.

Водолей

Во вторник, 9 марта, Водолей может оказаться в центре всеобщего внимания. Внимание это будет весьма позитивное.

Рыбы

Сегодня астрологи советуют Рыбам научиться говорить "нет". Ведь именно во вторник кто-то непременно попытается манипулировать этим знаком Зодиака.

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Автор: УНИАН