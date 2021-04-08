Овну завтра будет тяжело сосредоточиться - любой умственный труд будет даваться вам со скрипом.

Звезды завтра будут благосклонны к смелым и решительным людям. Не бойтесь претворять свои желания в жизнь - вселенная будет всячески этому способствовать.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овну завтра будет тяжело сосредоточиться - любой умственный труд будет даваться вам со скрипом. Не посвящайте окружающих в свои планы преждевременно.

Тельцу завтра будет легко получить желаемое. Гороскоп советует ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать.

Близнецы

Завтрашний день Близнецам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее.

Рак

Завтра – день, когда наибольший успех в любых делах Раку принесет сотрудничество с окружающими. Залог вашего успеха в партнерстве.

Лев

Завтра Лев будет с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела.

Дева

Завтра Деве придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно. На ее пути то и дело будут возникать препятствия, на решение которых потребуется немало времени.

Весы

Если завтра у Весов не все получится, то виноваты в этом будут исключительно они сами. День предвещает им хорошие возможности, однако Весы могут не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо.

Скорпион

Если вы давно хотели провести с кем-то непростой разговор, завтрашний день подходит для этого как нельзя лучше. Завтра Скорпион сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Стрелец

Завтра Стрельцу будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление.

Козерог

Завтра Козерог, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы. Возможно, даже финансовые.

Водолей

Завтра звезды гороскопа предупреждает Водолея о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел.

Рыбы

Завтра дела у Рыб обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны! Это один из немногих дней, когда желания Рыб будут совпадать с их возможностями.

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Автор: Иван Бойко