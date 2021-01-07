Гороскоп на 8 января 2021 года прогнозирует для Близнецов день перемен и трансформаций.
Об этом говорится в прогнозе астролога Павла Глобы на пятницу, пишет SlovoFraza.
Овен
Это прекрасный день для общения с друзьями. Помните, 8 января нельзя выяснять отношения с теми, кто вам дорог.
Телец
В пятницу вам будет сложно найти общий язык с людьми. Стоит искать компромисс.
Близнецы
День перемен и трансформаций. В связи с этим возможен неожиданный поворот в вашей жизни.Читайте такжеАстролог Василиса Володина рассказала, кто сказочно разбогатеет в 2021 году
Рак
8 января Раки будут находиться в состоянии гармонии и равновесия.
Лев
Звезды советуют в этот день сконцентрироваться на достижении одной конкретной цели. За свое терпение совсем скоро вы получите вознаграждение.
Дева
Вам будет казаться, что кто-то лучше вас, и этот факт вас будет очень тревожить.
Весы
У Весов появится прилив вдохновения и авантюризма. Вам будет под силу то, что вы раньше считали нереальным.
Скорпион
8 января уделите время своим детям. Праздничный день проведите со своими родными и близкими.
Стрелец
Стрельцы смогут многое достичь в этот день. Успешное завершение давнего проекта принесет приличную прибыль.
Козерог
В этот день Козероги увидят много радости и приятных событий в жизни.
Водолей
Водолеям не стоит торопить события, пусть все идет так, как нужно.
Рыбы
Гороскоп рекомендует Рыбам ограничить употребление спиртных напитков и не питаться тяжелой пищей.
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