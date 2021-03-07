Завтра – день, когда торопиться с принятием важных решений не стоит.

Завтра – день, когда торопиться с принятием важных решений не стоит. Не стоит рубить с плеча - лучше изучите ситуацию чуть дольше.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен будет чересчур раздражительным. Любая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган.

Завтра голова Тельца будет буквально переполнена различного рода планами и проектами. Если со всей серьезностью взяться за дело - вы сможете воплотить их в жизнь.

Близнецы

Близнецам будет казаться, что все ополчились против него и стремятся вытрепать все нервы. Это не так, просто отнеситесь к их выходкам более снисходительно.

Рак

Завтра некоторые события или неожиданная встреча может вызвать у Рака настоящую бурю эмоций. С большой вероятностью это будет что-то приятное.

Лев

Завтра весь день Лев может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. Старайтесь держать себя в руках.

Дева

Дева завтра будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания.

Весы

Завтра язык ваш - враг ваш. Вы рискуете наговорить своим близким много такого, что они нескоро смогут забыть.

Скорпион

Завтрашний день у Скорпиона обещает пройти за бесконечными разговорами. Главным образом они будут касаться темы денег.

Стрелец

Завтра благополучие Стрельца может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону. Будьте аккуратны при принятии решений.

Козерог

Если Козерог не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть завтра скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями.

Водолей

Водолей завтра будет испытывать пассивность и нежелание бороться с навалившимися обстоятельствами.

Рыбы

Настроение Рыб завтра будет стремительно изменяться то в одну, то в другую сторону. Лишь к вечеру вы обретете умиротворение.

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Автор: УНИАН