Гороскоп на вторник / junona.pro

Завтрашний день будет пробуждать в людях здоровый эгоизм. Собственные интересы выйдут на первое место. 

Овен

Завтра Овен имеет все права на то, чтобы поддаться лени. Самым лучшим решением будет - полежать на диванчике. А вот активное времяпрепровождение лучше перенести на более поздний срок. 

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Телец

Телец завтра будет полон сил и энергии. Ваша инициативность сыграет вам на руку - интересные проекты на работе увенчаются успехом. 

Близнецы

Близнецам завтра стоит посвятить день творчеству. Рутинные дела будут даваться с трудом, а вот что-то необычное будет идти как по маслу. 

Рак

Завтра у Рака будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Если вы давно откладывали принятие какого-то важного решения, то завтра отличный день, чтобы разобраться с этим вопросом. 

Лев

Лев завтра будет подвержен некоторой апатии. Все, на что вы будете способны на работе, - это перекладывание бумажек. Хорошенько отдохните вечером. 

Дева

Завтра вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. 

Весы

Внутренняя сила весов завтра будет сметать всех и вся на своем пути. Вашим врагам и недоброжелателям можно только посочувствовать. 

Скорпион

День благоприятный для начала нового дела. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку, что не останется незамеченным начальством или коллегами. 

Стрелец

Завтра у Стрельцов любое дело будет прямо-таки гореть в руках. День наделяет вас повышенной энергией и любая задача будет вам по плечу. 

Козерог

Завтра звезды гороскопа щедро наполняют Козерога спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений.

Водолей

Водолей завтра будет всячески стремиться откладывать дела на потом. Звезды говорят, что не стоит так делать, ведь энтузиазма и сил для их выполнения у вас только поубавится. 

Рыбы

Завтрашний день у Рыб обещает пройти интересно и с немалой пользой. Если не сидеть сложа руки, завтра вы сможете выполнить недельную норму дел. 

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Автор: Иван Бойко