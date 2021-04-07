Телец завтра легко будет загораться новыми идеями и воспламенять ими окружающих.

Завтра особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Всем банальным вещам захочется сказать твердое "нет".

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овну завтра стоит прислушиваться ко всем разговорам. В одном из них вы можете почерпнуть ценную для себя информацию или даже неожиданно узнать неприятную сплетню о себе.

Телец завтра легко будет загораться новыми идеями и воспламенять ими окружающих. Возможно, именно завтра у вас возникнет новое хобби или романтическое знакомство.

Близнецы

Завтра звезды гороскопа предоставляют Близнецам хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку завтра не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему.

Лев

Завтра у Льва могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык.

Дева

Завтра ситуация может поставить Деву перед выбором, и ей придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни.

Весы

Завтра звезды гороскопа советуют Весам не торопиться с выбором: скорее всего, чтобы они ни выбрали, решение окажется неправильным.

Скорпион

Завтра звезды наделят Скорпиона коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Скорпиону завтра обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие или просто сходить в гости.

Стрелец

Завтра гороскоп советует Стрельцу взять паузу и заняться планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко.

Козерог

Завтра лучше всего Козерог будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, завтра Козерогу требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия

Водолей

Преодолев завтра свою инертность, Водолей не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства.

Рыбы

Завтра есть вероятность того, что отношения Рыб подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми.

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Автор: Иван Бойко