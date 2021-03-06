Воскресенье подарит Тельцам возможность решить сложную задачу, а Ракам советуют не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую.

Завтра лучше избегать споров, хотя вас будут к этому склонять. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, не пытайтесь переубедить своих оппонентов: сделать это будет трудно и может вызвать массу негативных эмоций. Чем настаивать на своем, лучше поискать убедительные аргументы.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага. Смело начинайте новый проект или отношения.

Телец

Воскресенье подарит вам возможность решить сложную задачу. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Признайте наконец свою неправоту и сбросьте со своих плеч груз. Взамен вам откроются новые перспективы.

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Близнецы

Завтра вы можете продемонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто будет пытаться ставить палки в колеса. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит в воскресенье разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру можете нажить новых врагов.

Рак

Завтра звезды советуют не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Стратегия будет простой: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни вам помогут искренность и честность. Завтра четко сформулированная цель откроет новые возможности.

Лев

Любая мелочь завтра способна принять размеры слона. Из-за этого вам будет трудно расставить приоритеты. Все будет казаться одинаково важным. В результате же будете хвататься сразу за все и… так ничего и не успевать. Немного дисциплины в мыслях и делах завтра ему не повредит.

Дева

Завтра вы можете случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Следует сначала думать, к каким последствиям приведут ваши слова, а потом говорить. Под влиянием эмоций вы способны будете случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Так что на время побудьте наедине с собой и разберитесь с проблемами, которые зависят только от вас.

Весы

Завтра вам следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, не поднимайте болезненных и деликатных тем. Решить проблему они все равно не смогут, а вот обострить ее – запросто.

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Скорпион

Завтра окружающие могут втянуть вас в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, вы даже почувствуете, что кто-то питается вашими эмоциями. В некомфортной ситуации лучше уйти в сторону.

Стрелец

Завтра вашим ключом к успеху будет решительность. Вы решитесь на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман. Завтра можно заняться осуществлением самого смелого плана. А вот внезапные порывы способны толкнуть вас на опрометчивый поступок.

Козерог

День наделяет вас прямолинейным желанием высказывать все, что посчитаете нужным, окружающим прямо в лицо. Логика при этом будет проста: я знаю как лучше, моё мнение правильное. Чтобы такое поведение не стало почвой для ссор, направьте свой пыл в какое-нибудь мирное русло.

Водолей

Завтра риск оказаться для кого-то «крайним» для вас весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, поставьте между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Рыбы

Звезды советуют вам приготовиться завтра к отстаиванию своих интересов. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в их адрес. Вам вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда будет больше шансов на победу.

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Автор: УНИАН