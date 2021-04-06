Завтра Близнецы рискуют стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих.

Завтрашний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на завтра, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией.

Завтра звезды гороскопа не советуют Тельцу браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести.

Близнецы

Завтра Близнецы рискуют стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег

Рак

Завтра звезды гороскопа предвещают Раку отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой

Лев

Завтра отличительной чертой в гороскопе Льва может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Льву завтра будет сложно принять любое решение.

Дева

Завтра ситуация может заставить Деву отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Деве смириться.

Весы

Завтра в гороскопе Весов будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Весы будут склонны проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ними рядом.

Скорпион

Завтра Скорпион может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Скорпионом, пусть даже из самых благих побуждений. Не давайте окружающим сесть вам на шею.

Стрелец

Завтра день будет склонять Стрельца к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров. Вы рискуете принять неверные решения.

Козерог

Завтра звезды гороскопа советуют Козерогу посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Козерога приятной расслабляющей атмосферой.

Водолей

Завтра поведение Водолея во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме.

Рыбы

Завтра в жизни Рыб возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Рыбам не по душе.

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Автор: Иван Бойко