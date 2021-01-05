6 января стоит правильно распределять нагрузку.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 6 января 2020 года.

Об єтом сообщает slovofraza.

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Овен

У вас могут возникнуть стычки с коллегами, но вам стоит включить всю свою дипломатичность, чтобы решить эту проблему.

Телец

Завтра вас ждет бешеный день и множество задач. Но вы со всем справитесь.

Близнецы

У вас может меняться настроение. Но если вы возьмете себя в руки, то день закончится хорошо.

Рак

Весь день вам стоит усердно поработать, а вот вечером уже можете расслабиться.

Лев

Вы задали себе слишком быстрый темп. Вам стоит немного успокоиться.

Дева

У вас могут возникнуть проблемы, связанные с бытом, семьей, бизнесом или автомобилем.

Весы

Завтра вы сможете словами убедить практически любого человека.

Скорпион

Судьба подарит вам шанс улучшить свое финансовое положение. При этом деньги нужно тратить с умом.

Стрелец

Удачный день для получения и обмена информацией, а также для коротких поездок.

Козерог

Завтра вам стоит делать добро своим близким и родным.

Водолей

Водолеи в этот день совершенно не готовы мириться с человеком, который причинил ему боль. Отпустите этого человека.

Рыбы

Ваши мечты рискуют остаться просто мечтами, если вы не начнете действовать.

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Автор: УНИАН