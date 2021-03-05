Козерогу не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах.

Завтра день склоняет к тому, чтобы витать в облаках, вместо того, чтоб заниматься делами из реальной жизни.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен будет жаждать общения! Суббота - отличный день для того, чтобы встретиться с друзьями и провести время с тем, кто вам дорог.

Завтра Телец рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то.

Близнецы

Близнецы завтра будут находиться в полной гармонии с внешним миром. Вы сможете выдохнуть и не будете никуда торопиться.

Рак

Рак завтра целый день будет раздражаться по мелочам. Хорошо то, что крупные проблемы на его пути не встретятся.

Лев

День наделяет Льва умением заражать своими эмоциями окружающих. Вы покорите своих обаянием всех!

Дева

Дева завтра займется обустройством личного пространства вокруг себя. Кто-то недавно вас вдохновил на то, чтобы изменить его к лучшему.

Весы

Завтра – не лучший день для решения серьезных вопросов. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

Скорпион

Скорпиону завтра предстоит заняться финансовыми вопросами. Вам необходимо упорядочить доходы и расходы.

Стрелец

Завтра Стрельцу может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь. Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер.

Козерог

Козерогу не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство.

Водолей

Водолею пора вспомнить о своих мечтах и немедленно заняться их воплощением. Ведь когда, если не сейчас?

Рыбы

Рыбам завтра нужно полагаться на свою интуицию. Даже сны могут оказаться вещими!

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Автор: УНИАН