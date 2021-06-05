Звезды советуют по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела.

Если вы хотите провести завтрашний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но гораздо лучше потерять один день, чем, взявшись за какое-нибудь важное дело, наломать дров.

Овен

Овен рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Овен настроен на борьбу с килограммами, завтра ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет.

Телец

У Тельца день обещает пройти согласно известному девизу: «Все или ничего». Если Телец поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если завтра он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется.

Близнецы

День у Близнецов пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Близнецы с удовольствием отдадутся этому занятию. И это завтра будет самым правильным решением.

Рак

С самого утра Раку может не давать покоя какая-то глобальная идея. Рак будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится.

Лев

Льва практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Льва явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может.

Дева

Деве захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Так что лучше уж завтра никого не тормошить, а заняться своими делами.

Весы

Энергетический потенциал Весов будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдут сами Весы. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда.

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Скорпион

Скорпиону выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Ну а без вмешательства Скорпиона все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Стрелец

Стрелец может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Стрельца. Сам же Стрелец расторопностью завтра тоже отличаться не будет.

Козерог

В голове у Козерога прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Козерога с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно.

Водолей

У Водолея все будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству завтра могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка – разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Рыбы

Рыбы могут испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Рыбы то и дело будут воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Рыбы не хотят повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, им будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

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Автор: Иван Бойко